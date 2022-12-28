台鐵公司化子法最快年底完成 王國材：無春節不上班問題

台鐵公司化爭議不休，台灣鐵路工會日前不滿公司化子法未達成共識就公告，甚至一度揚言春節罷工。交通部長王國材表示，最近爭議已經解決，沒有春節不上班的問題，30日本周五會邀請工會來參加台鐵公司推動會報，子法細節會在會報中確定，下周他也會跟工會見面，盼子法在今年底、明年初全數完成。

王國材指出，台鐵2024年1月公司化，明年4月前要把後年公司預算送到立法院，希望子法在今年底、明年初全數完成，這段時間工會跟勞資雙方的協調還算順利，工會對於某些條文有些不同意見，例如未來維修費用政府補助多少等，這部分他已經致電工會理事長及幹部，大家做一個理性討論，哪些應該當公司自己的成本，哪些是政府補助，一定要合理，他們也接受。

王國材說，最近爭議已經解決，沒有春節不上班的問題，周五交通部次長會邀請工會來參加台鐵公司推動會報，就很多子法來討論，過去推動會報是行政院整合意見的平台，再把子法交給台鐵做勞資協商，但常常這個時間會拉很長，所以最近讓工會直接到推動會報聽取中央各單位意見。

他表示，下周他也會跟工會見面，細節主要在推動會報確定，若過程中有政策需要決定，他也會趕快做決定，讓子法制訂趕快順利通過。