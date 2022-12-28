健保明年3月給付17項達文西手術 最多省16萬多元手術費

近年來，達文西手術傷口小、復原快，常是患有重大疾病需手術病人的首選，但治療費用昂貴，常讓患者聞之卻步。去年起，台灣胸腔外科醫學會、台灣胰臟醫學會等多個醫學會陸續向健保署建議，「肝部分切除術」等17項達文西手術，經醫療科技評估（HTA）評估具安全及療效實證。健保署表示，經討論後決定通過「肝部分切除術」等17項達文西機械手臂輔助手術，預計最快明年3月1日公告實施，推估近千人受惠，而依手術類別不同，每人最多省下16萬多元手術費。

健保署長李伯璋說，醫療科技日新月異，在有限預算下選擇較有價值的新醫療科技納入健保給付，為目前健保署面臨的重要課題，部分病人確實對達文西手術有臨床需求，醫師可藉由達文西機械手臂輔佐執行精準的切除、修復和縫合，降低手術風險。

「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」於12月22日討論通過包括「肝部分切除術」等17項達文西機械手臂輔助手術，手術費得比照健保胸（腹）腔鏡手術項目申報，民眾將僅需負擔達文西相關醫材費用。

健保署醫務管理組專門委員陳依婕說，達文西手術近年常用於泌尿科、消化外科、胸腔外科等臨床治療，但達文西手術因其設備購置、耗材及維修費用等成本，相較傳統手術昂貴，過去健保評估並不符本土經濟效益，且部分項目療效及安全性證據尚不充足，而未廣泛給付。

陳依婕說，自2021年起，台灣胸腔外科醫學會、台灣胰臟醫學會等多個醫學會陸續向健保署建議，包括肝、肺、胰臟、直腸、十二指腸等重要器官的達文西手術，技術已相對成熟，且經醫療科技評估（HTA）具安全及療效實證，實證資料亦顯示有助於減少手術時間及出血量，所以醫療服務共同擬訂會議最後討論一致通過，同意手術費比照胸（腹）腔鏡手術項目，由健保給付。

陳依婕表示，健保署推估未來每年受惠人數約930人，依不同手術，像Whipple氏胰、十二指腸切除術民眾就可以省下16萬783元手術費用，肝葉切除術及肺葉切除術則省下6萬到15萬元不等；不過，民眾仍須自費負擔醫療器材費用平均約25萬元左右。

李伯璋說，未來健保署會持續配合醫療科技發展及實際臨床需要，將新醫療技術納入健保給付，提供民眾與時俱進的醫療技術，減輕就醫負擔，同時讓醫療提供者得到合理給付、改善現有醫療環境。