北捷跨年防踩踏憾事 擴大緩衝區、主打42小時不收班

借鑑南韓黎泰院事件，台北捷運加強跨年捷運人潮疏導措施。北捷表示，12月31日6時起至明年1月1日24時止，共42小時不收班；此外，首次於市政府站、台北101／世貿站重點出口擴大淨空緩衝區域，且派員說學逗唱、發送神秘小禮物，舒緩等候進站旅客的情緒。

站務處長胡正倫表示，今年循例42小時不收班，在重點車站加派440名服務人力。並選派站長、站務員、司機員及維修員組成「潮天團」，以輕鬆活潑的方式紓解現場排隊人潮情緒。

胡正倫表示，今年首次在市府站、台北101／世貿站重點出口擴大淨空緩衝區，約為1公尺×5公尺，避免人潮在樓梯上排隊，維護旅客安全，也請大家不要推、不要擠，保護別人和自己。至於防疫措施，維持消毒頻率，請民眾務必佩戴口罩。

北捷表示，今年也會主打「不要推、不要擠、保護別人和自己」的口號，提醒民眾注意自身與他人安全。自晚上7時起以最密班距行駛提供服務，板南線最短班距為2至3分鐘，淡水信義線最短班距為3分鐘；此外，淡水信義線晚上7時過後均延駛至象山站，其他路線亦將視人潮狀況彈性調整班距。

北捷說，由於鄰近跨年活動現場的市政府站及台北101／世貿站，則視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施，屆時請旅客提早於國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場。

以及散場時，選擇板南線、淡水信義線、松山新店線「3線離場」，盡量到國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，避開市政府站、台北101／世貿站候車人潮。

北捷表示，為順利疏運參加跨年晚會活動人潮，本公司全系統包含運務、維修、清潔、保全、志工及捷警等，共投入服務人力約2800人，其中市政府站、台北101／世貿站、國父紀念館站、象山站等4個車站重點管制車站，派駐超過440名服務人員，協助疏導車站人潮，必要時啟動人潮管制措施，以維護旅客安全。

另外，北捷表示，貓纜也將延長營運，凌晨2時發出末班車，視現場人潮情況至旅客疏運完畢為止。當天22時以後，貓空站及纜車動物園站採合併排隊搭乘，不分一般車廂及水晶車廂，請大家多多配合。