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助青年創業圓夢 新竹縣青創基地開放第二波招募

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹青創基地提供15家以上共享辦公空間、19間新創辦公室、免費共享學習教室、會議室及洽談室等場地租借優惠。記者王淑君／攝影
新竹青創基地提供15家以上共享辦公空間、19間新創辦公室、免費共享學習教室、會議室及洽談室等場地租借優惠。記者王淑君／攝影

新竹縣政府為幫助青年實現創業夢，今年8月與明新科技大學攜手合作，在校內成立新竹縣首座青創基地（Hsinchu Startup Hub），第一階段已輔導培育14家青創團隊進駐，目前展開第二波招募，提供21組青創團隊在明年進駐，即日起至明年1月13日開放申請。

新竹縣長楊文科說，他上任來成立青年事務科，協助青年成家、立業，規畫多項青年政策及多元活動。今年8月初在明新科大校內成立占地280坪的青創基地，可提供最多55組青創團隊進駐，並提供創業問題諮詢等專業級輔導。

首波成功引進14家廠商進駐，並在今年12月初舉辦成果展，展現進駐半年來的成果，接下來要招募第二波21組青創團隊進駐，歡迎滿懷熱忱及創意無限的青年投件角逐。

縣府教育局表示，新竹青創基地提供除提供最多55家無固定座位區的輔導進駐企業外，進駐團隊享有多樣福利，包含由專家學者提供創業諮詢輔導、各類培力課程、企業媒合會、成果博覽會等；也提供15家以上共享辦公空間、19間新創辦公室、免費共享學習教室、會議室及洽談室等場地租借優惠。

第二波進駐團隊即日起開放申請，資格條件是團隊成員至少1人須45歲（含）以下，且團隊成員至少1人設籍新竹縣或在新竹縣工作。

其他條件符合其一即可，包含登記於新竹縣之公司、行號及工廠；國外或其他縣市具一定規模之創新企業，有意在新竹縣拓展據點者；從事相關促進產業創新與創業組織、團隊；2021年竹夢young點子計畫及2022年青春靓點子大學生創業挑戰賽獲選前3名團隊，有優先申請進駐資格；其他經新竹縣政府教育局同意進駐之創業團隊。

申請時間從即日起到明年1月13日晚間23時59分截止收件，採線上招募申請，並將相關資料寄至到定信箱後即完成報名；預計明年1月17日將採視訊會議進行招募審查會，成功通過的團隊可從2023年2月1日起至2023年12月31日止進駐。

詳細資訊上「新竹縣政府教育局青年事務科」FB粉絲專頁、新竹青創基地官方網站 https://startup-hc.tw/ ，或電洽新竹青創基地服務平台03-5593142分機1491詢問。

新竹縣首座青創基地今年8月揭牌，目前展開第二波招募，提供21組青創團隊在明年進駐，即日起至明年1月13日開放申請。記者王淑君／攝影
新竹縣首座青創基地今年8月揭牌，目前展開第二波招募，提供21組青創團隊在明年進駐，即日起至明年1月13日開放申請。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科（中）為新竹縣首座青創基地揭牌。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科（中）為新竹縣首座青創基地揭牌。記者王淑君／攝影
新竹縣政府為幫助青年實現創業夢，今年8月與明新科技大學攜手合作，在校內成立新竹縣首座青創基地。記者王淑君／攝影
新竹縣政府為幫助青年實現創業夢，今年8月與明新科技大學攜手合作，在校內成立新竹縣首座青創基地。記者王淑君／攝影
新竹青創基地提供15家以上共享辦公空間、19間新創辦公室、免費共享學習教室、會議室及洽談室等場地租借優惠。記者王淑君／攝影
新竹青創基地提供15家以上共享辦公空間、19間新創辦公室、免費共享學習教室、會議室及洽談室等場地租借優惠。記者王淑君／攝影

團隊 新竹 青創

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