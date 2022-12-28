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中斷逾百日 台鐵玉里-富里段今通車 首班車準點抵達

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
經台鐵局搶修，玉里至富里間路段今天正式通車恢復營運，台鐵局長杜微今在首班車上向旅客致意，並致贈紀念品。圖／台鐵局提供
經台鐵局搶修，玉里至富里間路段今天正式通車恢復營運，台鐵局長杜微今在首班車上向旅客致意，並致贈紀念品。圖／台鐵局提供

受到九一八地震影響，台鐵花東線中斷，經台鐵局搶修，玉里至富里間路段今天正式通車恢復營運，首班列車為台東站凌晨5點開出的401次太魯閣自強號，並在上午8點42分準時抵達台北；台北站首班車402次太魯閣自強號也在清晨6時13分開出，並在上午10點9分準時抵達台東。當兩班列車分別通過玉里=富里路段時，台鐵局長杜微及台東站站長鄭成忠也分別在車上向旅客致意，並致贈紀念品。

台鐵局表示，目前列車前兩個月行經新秀姑巒溪橋段時，時速會降速為80公里，若監測各項數據正常，約1至2個月後，就可恢復至正常行駛速度。

根據台鐵局統計，9月19日至9月29日路線中斷期間，花蓮=台東間搭乘類火車接駁車人數為3萬593人次。9月30日至12月27日止，玉里=富里間搭乘客運接駁車人數為18萬8586人次。

台鐵局表示，恢復通車後，已加強112年元旦及春節疏運的準備。其中元旦連續假期，自12月30日起至明年1月3日止，合計加開137列次、加掛48輛次，整體運能較去年元旦假期增加約7萬4700個座位。另為配合各地區縣市政府舉辦跨年晚會活動，北、中、南、東各區皆有加開凌晨散場疏運旅客列車共計24列次。

台鐵局表示，截至今天上午9時止，12月30日至112年1月2日元旦連假全線對號列車售票率為56.2%，目前售票張數為29.4萬，部分尖峰時段座位已售完。目前12月30、31日花東加班實名制仍有剩餘車票，請花東居民可多加利用。乘車日（不含）前二日未售完之加班實名制車票，將開放一般旅客訂購。

經台鐵局搶修，玉里至富里間路段今天正式通車恢復營運，台鐵局長杜微今在首班車上向旅客致意，並致贈紀念品。圖／台鐵局提供
經台鐵局搶修，玉里至富里間路段今天正式通車恢復營運，台鐵局長杜微今在首班車上向旅客致意，並致贈紀念品。圖／台鐵局提供

台鐵 元旦連假

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