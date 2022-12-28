車禍左右臉不對稱 3D列印顏面金屬骨板拯救「破碎臉」

國內機車車禍一年高達12萬件，其中6成傷者年齡介於18至24歲，車禍外傷患者常因顏面骨折有了一張「破碎的臉」，傳統骨板修補需靠醫師徒手彎折、手捏塑形，影響骨骼貼合精準度有所誤差。基隆長庚醫院整形外科採用最新技術，結合3D列印科技及客製化顏面金屬骨板進行修補，讓患者「改頭換面」。基隆長庚醫院整形外科副部長陳志豪說，相較於傳統徒手彎折金屬板，新式手術骨骼貼合精準度可提高4成。

依長庚醫院外傷中心統計，國內每年約有3萬人因外傷導致顏面骨折，其中約300人到基隆長庚醫院接受手術治療，造成顏面骨折原因主要是機車、汽車車禍，或運動傷害、跌倒及打架所致，其中以機車車禍占85%最高，其次是下顎骨骨折，也有病患傷勢較重，導致全臉骨折。

為減少手術切口，達到微創美觀，顏面骨折已可運用內視鏡輔助進行修復。陳志豪說，如額骨骨折、顴骨骨折、眼眶內壁及眼窩骨折及下頜骨髁部骨折等；依不同骨折部位採取不同的隱藏式微小切口，不僅減少術中流血、縮小疤痕、也可避免術後頭皮發麻或顏面神經傷害，病患復原較快，住院日縮短，整體滿意度也大幅提升。

陳志豪說，一般顏面骨折進行骨折復位及固定手術，可藉由對側正常位置當參考點，以達恢復受傷前顏面外觀的效果，而複雜性骨折，如粉碎性骨折或合併多處骨折，就增加了手術的困難。

陳志豪表示，複雜性骨折沒有正常穩定的解剖位置供參考，加上有限的手術切口，容易導致外科醫師在手術中迷航，無法確認是否已恢復到原本骨頭的位置，造成手術結果不佳。隨著影像科技進步，透過電腦輔助導航及術中影像系統，就能在手術中輔助定位，並能即時了解骨折復位是否在適當的位置，提升手術成功率，減少併發症的產生。

陳志豪指出，相較於傳統徒手彎折金屬板，骨骼貼合的精準度可以提高4成，手術時間可以減少2至3成，此技術為客製化，患者需自付設計費用約2至3萬元，但因兒童、青少年的骨骼仍在生長發育，一旦出現顏面外傷，並不適合3D列印科技及客製化的顏面金屬骨板技術，因此須經可吸收式骨板修補，若是要植入金屬材質骨板待骨骼修復後仍須取出，避免骨骼生長受到阻礙。

基隆長庚醫院神經外科主任陳品元說，一般顏面骨折後，常有組織腫脹問題，多建議在受傷後2到3周內再進行手術，3D列印科技及客製化的顏面金屬骨板技術，對於患者來說就是周星馳電影中的「還我漂漂拳」。

19歲的林同學是北部知名體育大學生，也是桌球選手，某次到校途中發生機車車禍，導致顏面外傷及身體多處擦傷，當時只覺得右臉腫脹麻木，並不以為意，於是在簡易外傷處置後便返家休息。一周後原本腫脹的臉逐漸消腫，但臉部麻木情形並未改善，眼睛看某個角度時也有疊影現象，而且感覺臉部不太對稱，在家人陪同下至基隆長庚整形外科進一步診療。

陳志豪經電腦斷層檢查發現，林同學不但右側顴骨骨折合併移位，且眼窩底及內側骨也有爆裂性骨折，理學檢查也發現明顯左右臉不對稱，右眼也有內陷的情形。進而幫林同學進行顱顏精準外傷重建手術。在重建右側顴骨及眼窩骨後，恢復原本對稱的顴骨及眼球位置，臉麻及複視的現象也逐漸改善，讓林同學和家人終於安心。

近幾年3D列印技術廣泛應用在醫學領域，基隆長庚醫院與陽明交通大學合作開發的新型顏面金屬骨板，利用3D列印技術，骨板同時具有輔助骨折復位與固定的功能，根據病患個別的需求，提供更為精確的重建效果。該客製化顏面金屬骨板，目前已申請到衛署許可，可供臨床應用。