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配合國際減碳標準提高 2030年減碳目標強化至24％

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署及國發會今共同召開「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會。記者胡瑞玲／攝影
環保署及國發會今共同召開「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會。記者胡瑞玲／攝影

我國原定2030年減碳目標為20％，但近年聯合國提出2030年減碳目標應達43％，台灣明顯低於此標準，環保署及國發會今共同召開「淨零轉型之階段目標及關鍵戰略」記者會，其中，針對2030年目標，環保署報告指出，將從原訂定的減量20％強化至24％加減1％。

我國原訂減排目標是以2005年為基準年，當年排碳量為268百萬噸，2020年減碳2%，2025年減碳10%，2030年減碳20%，更在今年3月30日公布2050淨零排放路徑及策略，包含12項關鍵戰略、4大轉型、2大治理基礎。

但先前聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）提出2030年減碳目標應達43%，其他世界各國均已訂出高於此標準的目標，反觀台灣目前訂定的2030減碳目標僅20%，與聯合國的標準差距頗大。

環保署今報告表示，國家長期減量路徑規畫中，依照溫室氣體減量及管理法，訂定5年一期階段管制目標，第一期2020年較基準年2005年減量2％，盡管目前達成率為1.88％，有些許沒達成，仍會朝2025年、2030年目標進行。

針對2030年我國NDC強化目標，將整合12項關鍵戰略，拓展中央、地方、公私協力及國際合作，加大減碳力道，而關鍵作為包含整體再生能源的裝置容量自2020年的9.6GW，增至2030年45.46至46.12GW；增加節能345.7億度，節熱量227.3萬公秉油當量。

運具電動化部分，市區公車及公務車全面電動化、電動小客車及電動機車市售比分別提升至30%及35%；碳匯及負排放技術發展應用；減碳國際合作 呼應巴黎協定第六條，推動國合境外減碳。

環保署指出，2030年NDC強化目標增至逾24％加減1％。

減碳 環保署 聯合國

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