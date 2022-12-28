2023年元旦連假趴趴走 電子票證搭台灣好行享半價

國內疫情逐步趨緩，2023年元旦連假本周登場，公路總局鼓勵民眾搭乘公共運輸及紓解國道交通壅塞，自今年12月30日至2023年1月2日止，提供「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，包含持電子票證搭乘台灣好行路線，可享半價優惠，好康多多。

公路總局表示，優惠內容，包括：國道客運票價優惠、台灣好行路線持電子票證半價優惠，搭乘國道客運、高鐵、台鐵於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外）可享有1段票或基本里程免費等，歡迎至公路總局網站查詢。

豐原監理站站長黃建興表示，本站已派員督導業者連假期間的疏運整備狀況、車輛安全設施（如胎紋、滅火器、安全帶等）及預售票預售情形，請用路人安心搭乘。