東北季風影響 雨一連下7天 新年追曙光機率曝光
受到東北季風影響，今東北角、宜蘭地區上午已開始出現較大雨勢，累積雨量達2、30毫米。氣象局表示，這波東北季風將影響到31日，桃園以北、東半部、恆春半島等地，今愈晚降雨機率愈高。至於跨年迎曙光的機率，氣象局表示，受到東北季風影響，全台雲量偏多，各地要迎曙光，恐怕得碰碰運氣。
氣象局表示，受到東北季風影響，桃園以北、東半部、恆春半島容易出現局部短暫雨，其中基隆北海岸、東半部、大台北山區雨勢會較為持續，甚至出現局部性大雨。
氣象局表示，由於31日當天，南方水氣上來，因此各地大多都是雲量偏多的天氣；元旦、1月2日，隨著東北季風減弱，不過基隆北海岸、東北部、大台北山區仍可能出現較大雨勢。
氣象局也說，1月3日，東北季風又再度增強，北部、東半部容易有局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴的天氣。
至於溫度方面，氣象局表示，今天到31日，溫度都類似，北部、東半部高溫落在16至19度左右，其他地區則是20至25度之間，這種天氣會一直到1日，北台灣氣溫才會略微回升一、兩度。
由於剛好適逢跨年，不少民眾想要迎曙光，不過氣象局表示，受到東北季風影響，北部、東半部，尤其是基隆北海岸、宜蘭、大台北山區等地，雲量偏多，即便是花東、中南部地區，想要迎曙光，恐怕也得碰碰運氣。整體來說，今年跨年想要看到新年的第一道曙光，機率偏低。
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