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花東鐵路今通車 旅客：終於不用再轉搭了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
今年918地震重創台鐵花東鐵路，造成花蓮至台東中斷，經過台鐵搶修後，今天恢復通車。台鐵局局長杜微（右）在台東火車站出口向旅客致意。圖／台鐵局提供
今年918地震重創台鐵花東鐵路，造成花蓮至台東中斷，經過台鐵搶修後，今天恢復通車。台鐵局局長杜微（右）在台東火車站出口向旅客致意。圖／台鐵局提供

今年918地震重創台鐵花東鐵路，造成花蓮台東中斷，經過台鐵搶修後，今天恢復通車。台鐵表示，初期列車通行新秀姑巒溪橋以時速80公里運轉並監測。台東旅客說「終於不用再轉搭了」。

台東火車站長鄭成忠說，今天清晨5點首班401次太魯閣號從台東發車，經過花蓮玉里都非常順暢，所有北上下行列車恢復正常運行，而因地震實施優惠的區間票價取消，即日起恢復原價。

918花東地震重創台鐵花東鐵路，不僅新秀姑巒溪橋有15根主梁錯位，其中玉里至富里區間鐵道扭曲變形嚴重，中斷停駛；台鐵採取花蓮及台東分段通行，並再次啟動「類火車」接駁旅客。

原預估搶修要6個月的時間，經過台鐵日以繼夜施工搶修，讓新秀姑巒溪橋採「頂升橫移」把主梁全數歸位，玉里到富里鐵軌全數更新鋪設，提前於今天搶修完成通車，解決元旦及春節假期疏運。

「通車當然時間差很多」，台東周姓旅客說，之前轉搭接駁車最起碼多2個多小時車程，真的很累，又不方便。另有旅客說，好在春節前通車，不然到時又一團亂，也感謝辛苦的台鐵。

台鐵局統計路線中斷期間，9月19日至9月29日止，花蓮至台東間搭乘類火車接駁車人數為3萬593人次。9月30日至12月27日止，玉里至富里間搭乘客運接駁車人數為18萬8586人次。

台鐵 台東 花蓮

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