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元旦連假交通疏導 台南警教你避開塞車路段

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
歸仁警分局自12月30日16時至112年1月2日共計4天，針對國道1號仁德交流道平面道路及台86線(西往東)往國道3號關廟交流道規畫交通疏導勤務外，研擬替代道路。圖／本報資料照
歸仁警分局自12月30日16時至112年1月2日共計4天，針對國道1號仁德交流道平面道路及台86線(西往東)往國道3號關廟交流道規畫交通疏導勤務外，研擬替代道路。圖／本報資料照

112年元旦連續假期將屆，台南歸仁警分局自111年12月30日16時至112年1月2日共計4天，針對國道1號仁德交流道平面道路及台86線(西往東)往國道3號關廟交流道遇有交通壅塞時，規畫交通疏導勤務外，研擬替代道路供民眾避開塞車路段，期讓民眾快樂出遊，平安回家。

◎往國道1號仁德交流道平面道路與台86線(西往東)往國道3號關廟交流道，替代道路如下：

一、往國道1號仁德交流道：

(一)北上：東區駕駛人請走中華東路右轉復興路上大灣交流道，仁德區駕駛人請走仁德區中正路左轉崑大路上大灣交流道。

(二)南下:東區駕駛人請走大同路上台86線，仁德區駕駛人請走台39線右轉歸仁區中正南路上台86線。

二、台86線快速公路往國道3號關廟交流道：

(一)下歸仁交流道沿台86線側車道右轉關廟區中山路左轉南雄路上關廟交流道。

(二)下大潭交流道，由台39線接台20線進入國道3號新化系統交流或直行歸仁區中正南路由市道182線接台19甲線進入國道3號關廟交流道。

◎台南市東區裕農路欲上國道3號除利用關廟交流道外，也可直行仁德區太子路-歸仁區和順路-左轉台39線-右轉台20線-接國道3號新化系統交流道或由關廟區保順路左轉接台19甲線進入國道3號新化系統交流道。

◎為有效疏導台86線快速公路往國道3號關廟交流道車流，每日8時至12時將視車流狀況彈性封閉台86線快速公路橋下迴轉道出入口，替代道路如下：

一、市道182線東行至台86線橋下走迴轉道往國道3號關廟交流道車輛，直行歸仁區市道182線→台19甲線→國道3號關廟交流道。

二、台86線快速公路東行下歸仁交流道利用側車道直行往國道3號關廟交流道車輛，因側車道管制，一律右轉市道182線接關廟區南雄路(台19甲線)再左轉往國道3號關廟交流道。

三、台86線快速公路東行下歸仁交流道欲往歸仁市區之車輛，左轉台86線快速公路下迴轉道-左轉側車道直行-右轉凱旋路往歸仁市區。

另為因應112年元旦前往左鎮二寮觀日出的人(車)潮，將於112年1月1日0時起8時止，管制龍崎區南162-2線(南168線至南162-1線)路段，除機(慢)車、當地居民及公務車輛外，四輪(含)以上汽車均禁止進入；龍崎區南162線路段部分道路坍塌及二寮觀日平台附近道路目前仍有多處工程進行中，請民眾自行注意夜間通行安全及遵守現場員警指揮。

國道 車道 替代道路

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