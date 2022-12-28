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國保費率調至10% 健保單次住院自付上限調高

中央社／ 台北28日電

明年1月1日起，國民年金保險費率調整為10%，約271萬人每月自付將增至多新台幣144元；在健保方面，單次住院自付上限調高至4.8萬元，不具健保身分的非本國籍人在台確診的隔離治療改為自費。

衛生福利部社會保險司日前公布，國民年金保險費自112年1月1日依法調整為10%，月投保金額調整為新台幣1萬9761元。中低收入戶、中度及輕度身心障礙者、所得未達一定標準者及一般被保險人（自付30%至60%），每人每月自付保險費將增加72元至144元。

國保基金每年可挹注約24億元保費收入，社會保險司說明，一般民眾每月保費雖有增加，但領取的保險給付，如生育、喪葬、老年年金等金額也將同步增加，受益人數約144萬人。至於低收入戶及重度以上身障者，因政府全額補助，約計15萬餘人不受影響。

同為社會保險的全民健保112年元旦起也有調整，急性病房住院30天以內或於慢性病房住院180天以內者，同一疾病每次住院應自行負擔費用金額上限調高到4.8萬元，全年累計應自行負擔費用最高金額則改為8萬元。

據社會保險司統計，全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用金額上限提高後，推估受影響人數約為1.32萬餘人，增加部分負擔金額約6371萬元。社保司長商東福過去接受中央社記者訪問時，強調新制不影響低收入戶經濟弱勢、重大傷病等對象。

另外，配合112年1月1日起基本工資調整，修正「全民健康保險投保金額分級表」，影響人數共約793萬人，整體保費收入年增56億元。雇主全年負擔增加約15億元，其中民營雇主約14億元，政府為雇主約1億元；政府部分補助款全年增加約19億元。

至於民眾部分，第1類受僱者及第3類農、漁民每月增加保險費17元；村（里）、鄰長每月增加保險費30元；未僱用有酬幫同工作專技人員自行執業者每月增加保險費78元；第2類職業工會會員每月增加保險費36元。

針對不具健保身分的非本國籍人士，指揮中心考量國內疫情趨緩，邊境及社區防治政策穩健鬆綁，規劃明年1月1日起，上述對象在台期間確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），需自付確診隔離治療費用。

但是具中華民國國籍者（不論是否具健保身分）、具健保身分的非本國籍人士以及在台受聘僱外籍人士，包含藍領移工、白領應聘、失聯移工、境內僱用外籍漁工等，確診隔離治療期間相關費用，則依然由政府預算支應。

國民年金保險 健保 確診

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