號稱輕奢華卻無感？乘客怨座位安排不當 網友反讚星宇航空作法

星宇航空成立後一直很受到矚目，乘客對於它的評價也都很好。但日前有一名網友上網分享他第一次搭乘星宇航空的體驗心得，表示整體印象不大好，意外掀起網友論戰。

有一名網友在臉書社團「星宇航空 討論區 STARLUX Airlines」上發文表示，第一次搭乘星宇航空，但是整體印象不大好，第一個感覺是not baby friendly(對嬰兒不友善)，一家五口兩大兩小一個一歲半寶寶，行程是從吉隆坡返回台灣，在Check in的時候雖然有主動要安排有提籃的位子，但是一家人卻被分開來坐，再來就是航空公司把所有有小孩的乘客，一起集中在中後排。

原PO表示，飛機大概是三分之二滿，但是航空公司把所有的客人全部都擠在後面一起，在疫情時期這樣安排真是讓人費解。再來就是行李限制，從公斤數變成每人限一件，行李限重23KG，雖然這次沒有超重，但是這樣的限制，讓人覺得好像跟客人計較，非常麻煩，主推輕奢華的航空體驗，卻有廉價航空的感覺。

原PO表示，最後就是客服的部份，回到台灣以後想要更改回程日期，客服需要等待20分鐘以上，客服人力明顯不足，打了三次就等了一個小時。因沒坐過星宇航空票價也比長榮華航還要貴，想說試看看台灣的新航空公司支持一下，但是下次應該是乖乖去坐長榮華航吧。

貼文一出，網友們紛紛留言表示，「妳是沒搭過飛機？還是被慣壞了」、「不管日子有多難過，澳洲來的客人總是不會少的」、「怎麼那麼多人自以為花錢就是大爺」、「有搖籃的位置本來就有限制，本來就有可能會被分開」、「所以你買機票之前都不會去看相關的行李規定嗎？」、「行李限額，都已經在你買票，寫的非常清楚」、「認同+1，買票的時候就應該知道行李重量」、「現在長榮華航一般經濟艙也都是限制一件23公斤」。

也有不少網友反駁原PO，反過來讚許星宇航空，「覺得把所有有小孩的乘客，集中在中後排真是貼心」、「星宇把有小孩乘客都安排在同區，我覺得很棒」、「原來星宇會把小孩子集中呀？那我一定首選星宇搭乘呀」、「我覺得把有孩子的乘客都安排在一起很貼心耶，沒有孩童隨行的乘客權益也比較不會受損」、「其實這樣子的安排在其他航空公司也會這樣子，沒什麼好抱怨的，人家很難真的為一位小孩子而作出太大的座位調動」。

有位網友中肯回應「你可以加價劃想坐的位置，就不會有被擠在哪或分開的問題，行李也可以買貴的票價或加買行李重量就解決了呀，總歸你想要什麼都是要錢，有錢什麼都能做的好，要不就是照規定來，這就是現實，航空公司也是要賺錢啊」。另外，也有網友突破盲點，表示為何行李有23公斤的限制，「沒有錯，只要超過23公斤大部分都會標超重，讓行李搬運人員在搬運的時候特別的注意，以免受傷」。