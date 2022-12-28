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半夜抽筋顧不得天冷跳下床 醫師建議加強保暖按摩紓緩

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
拉筋伸展、熱敷、補充香蕉及睡前喝杯熱牛奶，有預防抽筋的效果。圖／嘉義基督教醫院提供
拉筋伸展、熱敷、補充香蕉及睡前喝杯熱牛奶，有預防抽筋的效果。圖／嘉義基督教醫院提供

天氣持續低溫，很多人因為四肢冰冷容易發生腳麻和抽筋的狀況，嘉義基督教醫院家醫科醫師鄭雅綺表示，天冷就懶得動，血液循環變差，建議平日應該注意保暖，多做拉筋運動、熱敷來預防抽筋，但如果類似腳麻症狀反覆出現，應就醫檢查。

這幾天天氣寒冷，嘉義市李先生窩在被子裡睡得正舒服，凌晨3點多，突然小腿一陣抽筋，顧不得寒冷，猛然跳下床，一旁太太以為什麼事發生，看他一臉痛苦才知道是抽筋，幫忙按摩紓緩，睡意全消。為什麼會抽筋？

醫師鄭雅綺表示，冬天冷颼颼、夏天吹冷氣吹太冷、或是突然用力過猛都可能使腳抽筋。抽筋最常發生部位就是小腿部位，腳部的抽筋則以腳趾抽筋較多，原因可能是血液循環不良，站立過久、運動過度造成的肌肉疲勞，溫度偏低，電解質不平衡（鉀與鈣），也可能與周邊血管疾病、神經壓迫有關。

鄭雅綺表示，小腿抽筋多發生在夜間睡覺時，促進血液循環是預防抽筋最有效的方法。利用熱敷、泡腳20分鐘並稍做按摩紓緩，睡覺時最好穿長褲、襪子防寒，或是睡覺時在小腿部加蓋上毯子加強保暖，另外，補充香蕉及睡前喝杯熱牛奶，也是有預防抽筋的效果。

鄭雅綺建議，突發小腿抽筋時，可以膝蓋打直並腳尖朝上約5到10秒，或是面向牆壁，讓腳跟著地腳尖碰牆壁伸展小腿後側，伸展1至2分鐘後可以改善抽筋情況。

她提醒，家中有長輩及三高患者盡量使用電暖器調節室內溫度。如果有末梢神經感覺異常或糖尿病病人，使用電暖器或暖暖包要特別小心不要燙傷。若抽筋狀況一直未改善，就要應該就醫，詢問醫師。

嘉義基督教醫院家醫科醫師鄭雅綺建議平日應該注意保暖，多做拉筋運動、熱敷來預防抽筋。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院家醫科醫師鄭雅綺建議平日應該注意保暖，多做拉筋運動、熱敷來預防抽筋。圖／嘉義基督教醫院提供

醫師 保暖 嘉義

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