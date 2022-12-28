跨年夜、元旦晨迎曙光天氣不理想 吳德榮：下周一冷空氣南下

聯合報／ 記者董俞佳楊德宜／台北即時報導
今天起至周日受東北季風影響，北、東偶雨，新竹以南晴朗穩定；無冷空氣，北台灣因雲多而稍涼，中南部舒適微熱、早晚涼。本報資料照片
今天起至周日受東北季風影響，北、東偶雨，新竹以南晴朗穩定；無冷空氣，北台灣因雲多而稍涼，中南部舒適微熱、早晚涼。本報資料照片

中央氣象局持續發布低溫特報，今晨輻射冷卻影響，西半部地區及南投氣溫明顯偏低，新竹至高雄、南投地區有10度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨迎風面有低雲堆積；伴隨降水回波消長；北海岸、東半部有零星降雨。

吳德榮表示，今天起至周日受東北季風影響，北、東偶雨，新竹以南晴朗穩定；無冷空氣，北台灣因雲多而稍涼，中南部舒適微熱、早晚涼。今天北部13至20度，中部8至25度，南部8至27度，東部12至23度。

跨年天氣部份，他說，周六、周日氣溫微升；周六晚跨年、元旦晨迎曙光的活動，迎風面因雲多、且偶有局部短暫雨的機率；並不理想。

吳德榮說，下周一起至下周四另一波偏弱的冷空氣逐漸南下，目前模擬僅屬東北季風的分級，連大陸冷氣團的標準都達不到，與前2波寒流相提並論並不恰當；天氣仍是迎風偶雨、背風晴，北台濕涼，中南部舒適、早晚涼。

今天起至周日受東北季風影響，北、東偶雨，新竹以南晴朗穩定；無冷空氣，北台灣因雲多而稍涼，中南部舒適微熱、早晚涼。本報資料照片
今天起至周日受東北季風影響，北、東偶雨，新竹以南晴朗穩定；無冷空氣，北台灣因雲多而稍涼，中南部舒適微熱、早晚涼。本報資料照片

吳德榮 跨年 冷氣團 元旦

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