跨年夜、元旦晨迎曙光天氣不理想 吳德榮：下周一冷空氣南下

難道辣妹真的沒有冬天？一位網友表示，最近日漸變冷，但他卻在路上看到許多女生穿著短裙、踩著靴子，露出「絕對領域」，讓他不禁懷疑「女生的腿是沒有知覺嗎」，這則貼文引起了不少女性網友的討論，她們也不吝嗇的分享自己在冬天禦寒的小妙招。

2022-12-27 22:27