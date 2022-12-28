身分證「G」開頭宜蘭人限定好康 吃鍋、Buffet餐享優惠
冬天吃鍋暖呼呼，宜蘭市爾本廣場的堂鍋物業者回饋宜蘭人，只要身分證開頭「G」，享有平日用餐打九折優惠，即日起更推出年菜外帶優惠；力麗威斯汀飯店的宜蘭縣民專屬優惠，晚餐打7折到月底；礁溪寒沐酒店「尬意宜蘭人」方案，宜蘭人平日午餐每人780元吃到飽。
宜蘭市火車站附近的爾本廣場今年夏天開幕，吸引東部地區首家堂鍋物進駐，即日起推出宜蘭人用餐出示身分證號碼「G」開頭，平日周一到周五用餐，全時段、全餐品九折優惠，在Google評論給五星與留言，可獲贈和牛80克或梅花豬，火鍋肉品及海鮮份量十足。
堂鍋物必點招牌肉麻飯，餐後品嘗清冰或鮮果奶酪，劃下完美句點；年菜開運套組已經開賣，原價1999元，即日起至1月11日預購價1699元，吃鍋圍爐最享受。
力麗威斯汀度假酒店提供宜蘭縣民專屬餐飲優惠，在知味西餐廳享用晚餐不分平假日，宜蘭人均可享7折優惠，1位縣民可攜伴9位非宜蘭縣縣民一同用餐，共享優惠折扣到本月底。
此外，力麗馬告生態園區推出「熱情回饋．馬告迎客」優惠專案，明年1月2日至19日期間，依照房型訂價入住棲蘭山莊或明池山莊一晚，即可享同房零元續住的超值優惠，等於買一晚送一晚，非常划算，每天限量6間。
礁溪寒沐酒店MU TABLE特別推出「尬意宜蘭人」專屬用餐優惠，凡設籍於宜蘭縣、身分證號碼「G」開頭，15人(含)以下用餐持身分證明文件，享平日午餐每人780元加服務費、平日晚餐與假日午晚餐每人1050元加服務費，享好康就要趁現在。
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