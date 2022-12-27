2023節能家電汰舊換新最高補助5千元 日立冷氣積極響應打造潔淨綠生活

為實踐2050淨零排放願景，經濟部公布2023年「住宅家電汰舊換新節能補助」新政策，搭配「商業服務業節能設備補助」2大措施，預計補助64萬台能效1級的家電產品，可減少33.92萬噸碳排放，效果等同872座大安森林公園年吸碳量。

為鼓勵民眾淘汰耗能舊家電，汰舊換新政策2023年再度回歸，2023年1月1日起，凡家庭住戶汰舊換新購買能源效率分級標示1級的冷氣機，每台皆能補助3,000元，搭配原本減徵貨物稅每台最高2,000元，等於可獲得補助5,000元。日立冷氣積極響應政府政策，推動環保節能綠生活，日立冷氣總經理羅淮正表示，日立冷氣持續開發節能、智慧的空調產品，呼籲消費者可趁此機會更換家中老舊家電，除享有節能補助之外，採用高效率的家電還能減少平常支出的電費。

日立冷氣引領業界風潮最新推出「凍結洗淨2.0+」科技，實現「機內抑菌、室內淨化」的超強空氣潔淨力，家用全系列皆搭載凍結洗淨科技，冷氣內部洗乾淨，保持高效能運轉，達到省電目的；搭配與清淨型除濕機、空氣清淨機三者協力建構而成的「日立空氣淨化網」，展現出引領空調業界的科技實力，從小空間到大空間，無論住家或商辦，全面提升室內空氣品質。

日立冷氣亦長期從教育、體育、文化、慈善公益和偏鄉關懷等多元面向回饋社會，並成為空調業界唯一5度榮獲天下企業公民獎外商組第一名的企業，努力實踐企業社會責任。透過先進功能與貼心設計帶來的幸福溫度，讓消費者呼吸最好的空氣。