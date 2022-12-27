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冬天反而更常秀美腿？女網友揭「絕對領域」的背後秘密

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市愛美的女性外出不忘保暖還要秀美腿，也讓男網友不禁懷疑「女生的腿是沒有知覺嗎」？聯合報系資料照片／記者陳正興 攝影
台北市愛美的女性外出不忘保暖還要秀美腿，也讓男網友不禁懷疑「女生的腿是沒有知覺嗎」？聯合報系資料照片／記者陳正興 攝影

難道辣妹真的沒有冬天？一位網友表示，最近日漸變冷，但他卻在路上看到許多女生穿著短裙、踩著靴子，露出大腿的「絕對領域」，讓他不禁懷疑「女生的腿是沒有知覺嗎」？這則貼文引起了不少女性網友的討論，她們也不吝嗇的分享自己在冬天禦寒的小妙招。

一位網友在Dcard發文表示，自己最近走上街頭，都會看到一些女生穿著長靴或短靴，露出大腿的「絕對領域」，發文的當下甚至是台灣寒流來的時候，讓原PO感嘆「女生的腿是沒有知覺嗎，比夏天看到的腿還多是怎麼樣啦」，也讓他感到十分疑惑，便發文希望女性網友能替他解惑。

不怕冷的女性網友紛紛留言，「腿的確不太怕冷，上半身夠暖，風不要太大就OK，但十度以下的話我覺得有點硬」、「我覺得一直走路就不會冷！我前兩天穿裙子還走到小熱」、「我都夏天包緊緊，冬天開始爆穿短裙，其他地方有做好保暖腿就不會冷，頂多摸起來冰冰的而已」；也有女網友說自己會為了愛美不跟天氣妥協，「我在台北6度照穿短褲短裙，而且我不搭長靴，冷死但美女沒有冬天」、「有一句話，愛水不怕流鼻水」、「寧願冷死也不要醜死」。

不過還是有女性無法接受台灣濕冷的天氣，同樣讚嘆「沒有冬天的辣妹」，「我也好想知道她們為什麼不會冷，我都包緊緊」、「我也覺得很猛，昨天就看到一位，但我好像沒辦法，雖然好好看」、「我是女生，我也覺得穿靴子短裙的她們超厲害的！好冷好冷好冷我甚至要穿兩件褲子」、「昨天吃飯遇到一個辣妹，穿露肚露腿裝走在不到十度的台北街頭，我看到下巴快掉，真是美麗凍人」。

女性網友們也不吝分享自己的禦寒小妙招，其中最多人提到的便是長靴和光腿神器，「我腿是真的不會冷欸，我上半身夠保暖就好了，我也是長靴派」、「長靴其實蠻保暖的，根本不會吹到風，露出膝蓋跟大腿，真的不會冷阿，我在歐洲0度左右天天這樣穿」、「露出的腿其實是假象啦，就是穿膚色褲襪，內有超厚刷毛的那種，說真的超保暖，比穿長褲保暖」、「其實有一種光腿神器的絲襪，還有一種就是保暖的假透膚絲襪，我就是穿這種」。

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