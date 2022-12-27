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玩具泡殼、禮盒分隔塑膠將納回收 估1年可回收1.6萬噸

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

環保署今預告修正「物品或其包裝容器及其應負回收清除處理責任之業者範圍」，未來如玩具包裝外罩泡殼、食品禮盒分隔塑膠等平板包材都將納為應回收廢棄物，預估1年可回收1.6萬頓。環保署預計明年年中公告，並有1年緩衝期，預計2024年5月正式實施。

環保署預告修正「物品或其包裝容器及其應負回收清除處理責任之業者範圍」公告事項第8項、第12項及第1項表一修正草案，將塑膠襯墊及泡殼納入公告應回收廢棄物；塑膠襯墊及泡殼常見用於商品內填充防撞或外包裝展示的塑膠襯墊及泡殼，如玩具包裝中與紙板貼合的外罩泡殼、食品禮盒內常用於分隔的塑膠襯墊等。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌說明，過去此類塑膠襯墊及泡殼的材質種類多元，回收分類及處理成本較高，未公告為應回收廢棄物時，回收處理業者多無意願回收處理，但隨著塑膠材質分類技術與設備日益提升，回收處理業者可透過先進的分類設備，輔以人工辨識方式，強化塑膠回收物材質分類效率。

王嶽斌表示，塑膠襯墊及泡殼納應回收廢棄物後，將與原已公告應回收的塑膠平板容器合併統稱為「平板包材」，推估1年可回收1.6萬噸；與業者討論時，業者反應將增加負擔，需要較長的緩衝期，因此草案公告後會召開研商會，預計明年年中公告、1年緩衝期，預計2024年5月正式實施。

王嶽斌指出，年度應繳納回收清除處理費為1200元以下的塑膠類平板包材責任業者，得免列管為責任業者，目前未達1200元的數量占總數約8至9成，但製造、輸入的量並不大；而年繳1200元以上者，已納管約99％的應回收數。

王嶽斌提醒，未來公告實施後，只要製造、輸入塑膠平板包材或進口公告裝填物品中含塑膠平板包材的輸入業者，均應依法登記為責任業者，須主動申報營業量、輸入量及繳納回收清除處理費。

環保署也呼籲，有使用塑膠平板包材包裝商品的業者，應思考塑膠包裝減量設計或使用替代的無塑材質，除可減少繳納回收清除處理費，也可提升企業形象及社會責任。

環保署 廢棄物 資源回收

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