故宮為超高齡社會超前部署 與北榮合作「今牌人生」

2025年台灣即將邁入超高齡社會，故宮樂齡教育推廣服務「超前部署」再升級，攜手台北榮民總醫院失智治療及研究中心、高齡醫學中心，推出「今牌人生」認知牌卡，協助輕度認知功能障礙、極輕度失智症患者及其照護者，作為分享生命歷程、促進認知功能與自我覺察過程的藝術輔療工具。

「今牌人生」每套60張，附有文物介紹及操作指引手冊，由心理師、職能治療師和故宮教育人員以長者認知需求為中心，共同精選故宮經典文物，涵蓋嬰幼兒、青壯年、老年、美食佳餚、植物花卉、飛禽走獸、生活用品、節慶四季、神話人物及經典選件十大主題。卡面特別設計為大字、色彩鮮豔、厚度適中的大尺寸牌卡，便於長者閱讀、分辨與操作。

故宮表示，有別於一般桌遊或牌卡遊戲，「今牌人生」認知牌卡是臨床實務上非藥物介入活動的多元應用，經專業醫事人員及受訓者帶領，鼓勵參與者將藝術帶入日常經驗與生命故事，回顧生命中無數難忘而美好的「金牌」時刻，開啟自我對話、自我療癒的練習，作為失智長者、一般長者認知功能訓練、人際互動、活躍老化的另一途徑。

台北榮總院長陳威明指出，隨著社會高齡化，預期失智症發生率將逐漸增加。台北榮總自1989年致力失智症的診斷、治療與研究，除了阿茲海默症藥物試驗，也成立台灣第一個記憶門診，今年更通過失智症疾病照護品質認證。

台北榮總失智治療及研究中心主任王培寧表示，此次與故宮跨域合作推出「今牌人生」牌卡，應用於多場工作坊活動，從個案及家屬皆獲得良好的反映回饋。未來將擴大邀請高齡服務專業機構、醫事人員、第一線助人工作者參與培訓及推廣運用，希望透過這次跨界合作，將故宮帶入家庭，也讓失智症病人從家庭走向社區。

「今牌人生」是國內首創由博物館與國家級醫學中心深度合作，將文物寓意及意象充分融入長者復能過程中，象徵每個人都是獨一無二的個體，獨特的生命歷程都是自己人生的「金牌」。故宮表示，此一藝術輔療從典藏文物為始，攜手專業醫學團隊，共同打造貼近長者需求與生活經驗的樂齡友善服務。未來也將徵稿募集更多創意的牌卡用法並培訓種子教師，擴大服務多元觀眾，實踐文化近用、友善平權與社會共融。