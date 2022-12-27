高雄長庚達文西手術結合陰道無孔　肚皮無痕、全程無痛

高雄長庚醫院今天上午舉辦「婦產部高階醫療技術分享記者會」，會上發表達文西手臂無孔摘除子宮的案例。長庚醫院表示，微創手術是近年醫療發展的趨勢，2015年引進達文西手臂，精密的機械設計讓傳統內視鏡手術提升靈活度、安全性，婦產部更進一步發展「達文西經陰道自然孔全子宮切除手術」，達到術後無痛、無痕，受惠這項技術的黃小姐也到場分享自身經驗。

長庚醫院表示，民眾進行外科手術，「是否留疤」常是一大考量。過去20多年來，微創手術已有顯著進步，腹腔鏡手術有別於傳統手術大傷口，僅需幾個0.5至1.5公分的小洞，就能完成許多複雜手術，也能在術後減輕疼痛、恢復迅速。

高雄長庚副院長林志哲說，長庚自2015年3月引進達文西機器手臂，以達文西手臂執行的腹腔鏡手術，相較傳統腹腔鏡，能接受更高的手術複雜度，且大幅改善手術的不適，縮短恢復期。

婦產部副部長莊斐琪表示，達文西手術是高雄長庚婦產部著力發展的技術，讓婦科微創手術往更精緻、安全的方向邁進。包含婦癌科、婦科、生殖醫學科主治醫師，皆積極投入達文西手臂的應用，歷經7年努力，目前長庚婦科已有10名具操作達文西手術資格的醫師。

婦產部副部長莊斐琪說，達文西機器手臂因設計精密，較傳統內視鏡器械的單一軸向開合，更能靈活執行複雜困難的組織剝離及縫合動作，目前包括子宮切除、子宮肌瘤切除、卵巢良性腫瘤切除、子宮內膜異位症、子宮輸卵管重建手術、骨盆重建手術等，都已能藉達文西手臂操作，目前受惠案例已有500人。

婦產部副部長莊斐琪進一步說明，以達文西手臂為基礎，婦產部3年來再致力發展「達文西經陰道自然孔全子宮切除手術」，手術器械自女性陰道孔進入，達到完全無痕，甚至無痛的手術效果。

經「達文西經陰道自然孔全子宮切除手術」順利摘除含有巨大肌瘤的子宮，案例52歲黃小姐今天到場分享自身經驗，他說起先是因為摸到腹部腫塊，且經期出血期拉長，併有頻尿情形，才到婦產科診所求診，意外發現子宮長了一顆「小玉西瓜」大小的肌瘤，後轉至高雄長庚就診。

長庚檢查，黃小姐子宮含有直徑12公分、7公分的2顆肌瘤，腹部脹到有如懷孕22周。考慮術後照護及美觀，決定採用「達文西經陰道自然孔全子宮切除手術」，術後麻醉消退沒多久，黃小姐便能自行下床走動，2天後即辦理出院。黃小姐說這個手術讓他「完全無感」，沒有任何疼痛，也無需術後照護，立刻恢復健康、正常的生活。