耗資11億強化六大魅力景區 觀光局估明年吸2200萬人次

交通部觀光局去年起配合觀光前瞻建設計畫，耗資11億元打造六大魅力景區，盼疫後吸引國內外旅客回流。交通部觀光局長張錫聰今召開例行記者會表示，2020年六大魅力風景區國內外遊客數約1926萬人次，明年起結合觀光圈「食、宿、遊、購、行」精準行銷，盼成長至2200萬人次。

張錫聰表示，疫情期間雖然觀光業停擺，但景區建設仍未停歇，2021年至2022年以山海資源開發六大魅力景區，包括「北海岸大野柳皇冠海岸」、「東北角沙丘藝域」、「日月潭山中明珠」、「星動阿里山」、「探索東海岸天堂島嶼」、「澎湖黃金海岸」，希望同步與觀光圈結合推展國際，疫後已在日韓、新南向、紐澳及歐美等國家進行網路宣傳。

觀光局說明，「大野柳皇冠海岸」在國際旅客熟悉的野柳打造第三區「女王的祕密花園」，一窺國際聞名的海蝕奇觀；「東北角沙丘藝域」結合周邊「星空藝素村」、串連宜蘭濱海自行車道，以鐵馬廊道觀景平台遠眺龜山島之美；「山中明珠日月潭」串連地利、雙龍部落旅遊線，營造原民文化觀光體驗場域。

「星動阿里山」在土匪山生態園區秘境打造龍美轉運及旅遊服務設施，並導入以生態導覽及茶文化體驗遊程，也在奮起湖山城重新營造完整的環村步道，以「雙蛋黃」景區紓解台18的交通轉運效率，提升阿里山整體服務量能；「探索東海岸天堂島嶼」以生態導覽、環境教育、漁村文化推廣、賞鯨服務及三仙台海域遊憩新據點打造海洋教室，另在綠島小長城、牛頭山與帆船鼻等景區打造觀星體驗空間。