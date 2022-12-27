陸疫情升溫防疫中藥材漲價 衛福部：供貨無虞

中國COVID-19疫情升溫引發藥荒，中藥材也受影響，台灣8成以上中藥材仰賴中國進口。衛生福利部中醫藥司今天表示，與清熱、解毒相關防疫藥材確實漲價，但不影響供貨。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，民眾搶退燒、止痛、感冒藥等囤積自保，中藥材也現搶購潮。

中華民國中醫師公會全國聯合會秘書長陳博淵告訴中央社記者，台灣8成以上藥材仰賴中國進口，之前中國採取嚴格封控管制措施，導致產地封城，從採集到運輸都受限，連帶衝擊台灣進貨。

如今中國改走「與病毒共存」路線，陳博淵說，當地確診人數攀升，用藥需求也跟著增加，不同階段不同影響，但結果都是造成台灣缺藥危機。

衛福部中醫藥司科長蔡素玲接受電話訪問表示，中藥材部分，經與中藥商全聯會了解，確實與清熱、解毒等相關防疫藥材有漲價情形，例如板藍根、黃連、薄荷等，但應不至於影響供貨。

至於台灣研發的抗疫中藥清冠一號，蔡素玲說，目前已輔導13家藥廠專案製造，庫存足夠，尚未影響民眾防疫用藥情形。

蔡素玲提醒，為管控清冠一號供應量，已行文中醫藥相關公會，重申清冠一號為處方用藥，不得私自調劑供應，違者將以藥事法裁處新台幣3萬至200萬元罰鍰。