李蒨蓉因「這原因」叫夫買威而鋼 醫搖頭：恐加重症狀

女星李蒨蓉25日在臉書發文：「我叫老公快去買威而鋼」，還附上憤怒的表情符號，引起關注。原來她飛到美國猶他州，開車行駛3千多公尺高山，意外引發高山症，她難受到上網搜尋，發現可吃威而鋼治療。但擁有高山醫學背景的台灣野外地區緊急救護協會理事長王士豪強調不可以：「預防高山症，不可以吃威而鋼。吃威而鋼，反而會容易誘發急性高山症，而且會讓症狀變嚴重。」

李蒨蓉分享，她開車行駛在3千多公尺高山，一下車感覺不對勁，2小時後「後腦勺彷彿被雷神錘猛敲」，整個人頭痛欲裂、惡心想吐、天旋地轉、食欲不振，簡直生不如死，上網搜尋後發現可以吃威而鋼治療，問過一輪同行人都沒有，讓她差點「逼老公去買威而鋼」，所幸友人提供保健品、她不斷大口吸氣才緩解。

不過，登山經歷豐富、鑽研高山醫學的王士豪卻發文表示，預防高山症，特別是以頭痛嘔吐為主的急性高山症（Acute Mountain Sickness, AMS），絕對不可以吃威而鋼。

王士豪說明，AMS最主要的症狀就是頭痛、嘔吐，威而鋼最主要的副作用就是頭痛跟嘔吐，且威而鋼的原理是協助血管擴張，根本會加重及誘發急性高山症，若貿然使用，後果不堪設想，「請李小姐千萬不要受騙還傷身。」

急性高山症或高海拔腦水腫患者因大腦血管擴張，會有頭痛、頭暈、惡心、嘔吐跟疲憊虛弱的症狀；高海拔腦水腫患者則因肺部血管壓力太大，導致走路不穩、胡言亂語、分不清人事時地物，甚至昏迷。

根據國際指引，威而鋼能治療高海拔肺水腫，協助劇烈收縮的肺部血管擴張，但王士豪指出，其效果證據等級不強，且高海拔肺水腫、腦水腫發生率僅千分之一到千分之五，急性高山症卻高達三分之一，「為了預防高海拔肺水腫，而選擇加重急性高山症症狀，我認為有點顧此失彼。」

他建議，山友登山前可去高山醫學、旅遊醫學等門診，讓專業醫師依照個人情況安排合適的藥物使用計畫；若高山症發作，山友須立即撤離下山，或尋找附近攜帶型加壓艙（PAC）使用，待症狀緩解後再下山就醫。