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明東北季風增強水氣增 北市這5區雨勢明顯「一路到跨年、元旦」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局表示，明天東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨。本報資料照片
中央氣象局表示，明天東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨。本報資料照片

中央氣象局表示，明天東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大，北部及東半部地區有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴；明天一路至跨年夜、元旦，迎風面大台北東側（南港、松山、信義、內湖、汐止區）、宜蘭地區雨勢較為明顯。

氣象局指出，明天東北季風增強，北部、東半部水氣增多，雨勢逐漸明顯，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭地區有局部大雨，其他地區都是多雲到晴天氣，中南部地區早晚較涼，北部、東北部全天偏涼，新竹到高雄及南投地區受輻射冷卻影響，有10度以下發生機率，北部、東北部白天約17至19度，中南部約21至25度。

氣象局表示，東北季風將一路影響到跨年夜，31日北部、東北部地區天氣濕涼，迎風面大台北東側（南港、松山、信義、內湖、汐止）、宜蘭地區雨勢較為明顯，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，其他地區仍為多雲到晴天氣；氣溫部分，明天北部、東北部低溫約11度、中部地區約10度、南部約13度、東部約17度，白天高溫北部約19度、中部24度、南部25度、東部20度。

氣象局指出，元旦(1日)、2日東北季風減弱，氣溫回升，但北部、東半部、宜蘭地區仍有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區有明顯雨勢。氣溫部分，北台灣平均約16到18度、中部地區約14至24度、南部地區15至26度、東部約19至24度。

氣象局 東北季風 元旦 跨年

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