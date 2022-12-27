元旦連假「這3縣市」訂房率超夯 國5南向恐放假前就先塞

根據觀光局資料顯示，元旦連假期間宜花東地區平均訂房率近7成，且前2日平均訂房率又以苗栗縣79.64%、嘉義縣76.51%、台南市75.66%最高。高速公路局預估，元旦連假前一日(12月30日)上午9點起，國5南向南港系統至頭城路段將有車多壅塞情形，且持續至深夜0點；連假首日(12月31日)則於清晨5點起出現車多，一路至下午4點紓解。

根據中央氣象局預報顯示，元旦連假受東北季風影響，基隆北海岸、大台北及東北部地區有短暫雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。根據觀光局資料顯示，截至12月26日，全台連假前2日平均訂房率約約5成7，其中宜花東地區平均訂房率近7成，其他熱門縣市包括苗栗縣、嘉義縣、台南市、台中市、雲林縣、新北市等，均有接近7成訂房率。

高公局表示，根據歷年元旦連假交通特性，預估元旦連假前一日及3天連假重點壅塞路段及時段，如國5南向南港系統至頭城路段，元旦連假前一日(12月30日)上午9點起開始有車多壅塞情形，一路持續至深夜0點，連假首日(12月31日)凌晨5點起也將出現車多至下午4點紓解，建議往國5南向民眾於連假首日凌晨5點前或下午5點後出發，若仍必需在上午出發，建議往宜蘭旅次上午8點後再出發。