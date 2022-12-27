不服勞保局核定...今年3184件提爭議審議 4成2翻盤

勞保局每年受理約一千多萬案件，據勞動部統計，今年1月至11月底止，有3184件因不符勞保局核定，進而提出爭議審議，其中約4成4為傷病給付爭議案件最多，失能給付爭議案件占近1成9次之，二者合計占爭議案件比率約6成3，而透過爭議審議，令勞保局改核的案件為1102件，占34.61%，撤案243件，占7.64%，成功獲得救濟的比率約4成2左右。

勞動部法務司副司長郭培榮表示，為審議勞保、就保及職災保險爭議事項，勞動部設有爭議審議的救濟制度，民眾如果不服勞保局的勞保、就保與職保核定事項，認為自身權利或利益受有損害時，可填具「勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險爭議事項審議申請書」，向勞動部申請爭議審議。

郭培榮舉例，原在餐廳工作的阿文，近年來因視力越來越模糊，經常打破碗盤、杯子，於是在2021年11月10日辭職，離職後，阿文到醫院就診，經診斷罹患糖尿病視網膜病變，持續治療一段期間，醫院於今年4月15日診斷永久失能，阿文想起之前一直有參加勞保，因此向勞保局申請勞保失能給付。經勞保局審查，認為阿文是今年1月7日初診、4月15日診斷永久失能，屬於保險效力停止後發生的保險事故，不符合失能給付請領規定，核定不予發給阿文所請失能給付。

阿文不服，向勞動部申請爭議審議。郭培榮說，經勞保爭議審議會審查，依勞保條例第20條第1項規定，被保險人在加保期間發生傷病事故，於保險效力停止後1年內，得請領同一傷病及其引起之疾病的相關保險給付，阿文主張自己在加保期間因糖尿病持續就醫，曾多次至醫療院所看診治療眼晴，但勞保局僅依醫院失能診斷書記載的初診日期，就認定阿文眼睛失能是勞保退保後發生的事故，難認妥適，勞保局應查明阿文在加保期間是否曾因糖尿病視網膜病變就醫治療，於是撤銷勞保局原核定。經勞保局重新查明，阿文確實在加保期間即有因視網膜病變相關就醫紀錄，於是核定發給阿文失能給付。

郭培榮指出，據勞動部統計，像阿文這樣不服勞保局核定申請爭議審議尋求行政救濟的案件，今年1月至11月底止就有3184件，其中傷病給付爭議案件有1408件，占比44.22%為最高，失能給付爭議案件有595件，占18.69%次之，二者合計占爭議案件比率約6成3。另以審議結果分析，今年年度截至11月底，因申請爭議審議提出新事證或補具文件資料，經勞保局重新審查後改核案件有1102件，占34.61%；另經爭議審議會撤銷案件有243件，占7.64%，顯示民眾透過爭議審議制度獲得救濟的比率約4成2。