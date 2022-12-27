台糖推多款年貨拚商機 預估農曆年業績增近3成

2023癸卯兔年即將到來，隨著疫情趨緩解封，台糖趁勢加碼，推出多款年貨，預估整體業績將挹注近3成。此外，台糖的3公升沙拉油及小包裝砂糖宣布持續凍漲，以配合穩定物價，也將於明（2023）年元月配合各通路推出平價商品專區。

台糖指出，隨著疫情趨於穩定，新年景氣亦有跟著解封的趨勢，感受最深刻的是旅宿業，過去兩年春節期間的餐飲收入幾乎腰斬，平均住房率也減少3成多。不過目前兔年整體訂桌率及訂房率已有8成滿，營業狀況樂觀，餐飲營收預估會較今年提升3成。

台糖觀察，宅配到府的冷凍年菜也有愈受歡迎的趨勢，過去3年台糖冷凍年菜的銷售業績即逐年攀升，兔年業績更可望提升18%，台糖今年趁勢攜手兩大食品業者品牌推出必比登餐廳推薦國宴主廚監製出品的年菜，共有5道套餐、12道單品。

台糖年節禮盒業績也暢旺，今年春節業績年成長16%，預估兔年疫情解封後將會有更多需求，台糖也推出超過30款年節禮盒，其中包含適合圍爐的食材、宏都拉斯高地小農咖啡、生技產品，豆蔻年華禮盒等。台糖指出，截至12月中，年節禮盒的預訂銷售狀況已經接近2022年業績，預期兔年整體銷售狀況將突破5000萬元。

春節花卉部分，台糖推出蝴蝶蘭新年組盆，預期也有1成的成長空間。

台糖表示，明年1月全台20家蜜鄰超市皆會設置平價商品專區，提供有機米、食用油、砂糖、罐頭及安心豚冷藏、冷凍生鮮豬肉等5大類民生必需品，同時也會供應給家樂福、全聯、統一超商、全家等各大通路。