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111年「台灣好行」評比出爐 明年4路線停駛、增7新線

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部觀光局今舉辦「台灣好行」評鑑結果頒獎暨成果分享會，鼓勵獲獎績優單位與人員頒發獎牌、獎金。圖／觀光局提供
交通部觀光局今舉辦「台灣好行」評鑑結果頒獎暨成果分享會，鼓勵獲獎績優單位與人員頒發獎牌、獎金。圖／觀光局提供

交通部觀光局今舉辦「台灣好行」評鑑結果頒獎暨成果分享會，鼓勵獲獎績優單位與人員頒發獎牌、獎金，觀光局表示，全台共有67條觀光公車「台灣好行」路線串聯景點，明年將核定共70條路線，其中要減少4條搭乘率低路線、新增7條路線。

觀光局長張錫聰表示，「台灣好行」每年不斷優化服務品質，近2年受疫情影響仍持續堅守崗位提供良好服務，接續國境開放政策，優化各項多語化功能，並加強車輛、場站等服務友善性。明年起考量「外國人沒有舉手攔車習慣」，將要求駕駛觀察是否有人要上車再開走，持續精進服務，希望明年國旅人次可達1.7億人次，恢復疫情前水準。

觀光局國旅組指出，「台灣好行」明年1月1日起停駛路線包括彰化的清水岩線、彰南快線、台南關仔嶺線、官田凌波線；另有7條路線預計明年陸續上路，包括高雄壽山國家自然公園線、台中豐后線、養嘉湖口線、南投日月潭溪頭線、南投瑞龍瀑布線、南投雙龍線、澎湖媽宮澎南線。

觀光局表示，今年評鑑一般類型路線推動單位第1名由日月潭國家風景區管理處拔得頭籌，第2、3名分別為北海岸及觀音山國家風景區管理處及西拉雅國家風景區管理處；郵輪式公車推動單位第1名由金門縣政府奪得冠軍。

客運業者部分，一般類型路線第1名由新營汽車客運股份有限公司獲得殊榮，第2、3名則分別為國光汽車客運股份有限公司及太魯閣客運股份有限公司。另外，興南汽車客運股份有限公司獲服務品質提升獎，郵輪式公車路線則由金門縣公共車船管理處獲第1名。

觀光局表示，另活動中也選出5名優良駕駛及服務人員進行表揚，分別為黃秋欽（新營汽車客運股份有限公司）、林郁修（國光汽車客運股份有限公司）、吳光偉（太魯閣客運股份有限公司）、黃啟豪（金門縣公共車船管理處）、吳憲忠（興南汽車客運股份有限公司）。

觀光局 台灣好行 國家風景區

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