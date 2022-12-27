國產茶明年起強制溯源 陳吉仲：未來擴及牡蠣、大蒜、香菇

農委會農糧署宣布，明年1月1日起「產製」的國產茶葉將強制溯源，若被稽查，第一次限期改善，第二次再犯，則可開罰6000至3萬元，且可重複開罰；農委會主委陳吉仲表示，規範國產溯源的品項會擴及牡蠣、香菇、大蒜，當未來有了檢驗方法、衛福部公告後實施。

近期越南茶混充台灣茶販賣高價事件頻傳，甚至還參加地方農會的茶葉競賽獲獎；農委會補破網在今年冬茶競賽時，就擴大進行產地鑑別抽驗，另要求參賽者實名制、參賽茶品留樣備查，及違規者公布其姓名及落實違規茶樣連座處置等措施，維護茶葉比賽公信和消費者權益。

農委會今天舉行企業誠信交流暨茶葉溯源法遵便民論壇；陳吉仲說，開發茶葉檢驗方法後市面上混充茶比例大幅降低，明年一月一號開始，市面上只要標示台灣茶，就必須溯源，查到違規會依照食安法標示不實裁罰，更會公告業者；不只茶葉，針對牡蠣、蒜頭、香菇等農產品，盡快確認檢驗方法，衛福部審查通過，就會比照茶葉執行。

台灣區茶輸出痛業公會理事長謝建裕表示，誠實標示本來就應該的，改標過程需要多花些費用，印刷、宣導初期需要多體諒，用來輔導比處罰會來得好，至於對台灣茶得幫助，還是要精進技術，才能稱為精品。

中華民國茶商業同業公會全國聯合會理事長游濟民表示，改貼溯源標章，現階段是貼上貼紙，等包裝做碗、一兩年後重新做包裝，再把標籤印製上去區分，產製成本會多一點點；若是多種配方調製的茶，如果是台灣茶就要有溯源標章直接溯源到上游茶農，消費者手機二維碼一掃就顯示；就若有產品含有越南茶、或是斯里蘭卡紅茶，在外包裝上就不能貼台灣茶的溯源標章，而是改為清楚標示內容物。