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間歇性斷食難度高 專家揭未注意「這2點」恐傷身
間歇性斷食正夯，但小心吃錯東西傷了身體！間歇性斷食是調整「進食」與「斷食」的時間，讓身體產生自主修復體內的「生酮反應」。然而，專家指出，如果沒有注意均衡飲食，或出現「少餐多量」的狀況，反而會傷了身體，並強調，間歇性斷食有一定難度，如果只是想減肥的民眾，建議減少脂肪的攝取就好。
斷食促身體修復
《BBC》報導，身體諮詢企業「The DNA Dietitian」克萊森說，間歇性斷食並非最好的減肥方法，因為該飲食方式能減少卡路里攝取，卻沒有注意到攝取的營養素是否足夠。而且如果沒有理解原理的話，輕易嘗試間歇性斷食的人，恐怕次日就因為飢餓感而暴飲暴食。
《BBCGoodFood》指出，每當民眾吃完東西，會進入飽足狀態，開始將碳水化合物儲存起來，而大約三小時後，身體會開始消耗體內的肝糖（身體儲存醣類的主要形式）。在這過程中，如果持續不進食，將糖原耗盡，身體就會將體內的葡萄糖轉化成酮，並觸發體內的「自噬反應」，清除不需要的老化細胞、並製作能保護細胞的蛋白質。
降低脂肪攝取即可
然而，除了間歇性斷食之外，其他斷食方法包括「整日斷食法」，每週1到2天的時間內完全斷食，或只攝取約500大卡熱量的食物，而進食天還是維持相通的飲食習慣，不能暴飲暴食，也能促發生身體的生酮反應。
斷食期間能夠攝取如水或咖啡等無熱量的飲料，而進食期間除了要避免攝取過多熱量之外，還要均衡營養，並多補充蛋白質，以免肌肉因為營養不足而流失。如孕婦、青少年或糖尿病患者則不建議使用斷食的飲食方式。
克萊森說，身體何時將葡萄糖轉化為酮，取決於個人的體質、運動習慣與生活方式等，但如果維持高碳水化合物飲食習慣，身體永遠都會有足夠的糖原儲存，就不會進入「生酮」的過程。她指出，要達成間歇性飲食十分困難，如果真的要減肥，選擇減少脂肪攝取，將會是更好的方式。
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