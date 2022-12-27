「能源效率一級認證」？公平會：小心！分級基準會改變

在萬物齊漲的時刻，想要精打細算救荷包，民眾在選購家電商品常會選擇廣告上能源效率等級較好的家電商品，其中「能源效率等級標示」即是判斷省電效率高低的關鍵參考依據，栢尼公司在yahoo！拍賣網站銷售「元山牌YS-3070DHX除濕機」商品，廣告宣稱「一級能效除濕機」、「能源效率一級認證」等字語，讓人認為該商品獲經濟部能源局核准登錄為能源效率分級第1級，實則已變更為第4級，被公平會認定違法並要求更正。

公平會表示，栢尼公司在yahoo！拍賣網站銷售「元山牌YS-3070DHX除濕機」商品，廣告宣稱「一級能效除濕機」、「省電一級能效」、「能源效率一級認證」等字語，讓人認為該商品獲經濟部能源局核准登錄為能源效率分級第1級，為同品項中最佳的能源效率等級，較其他相仿規格的除濕機，更具減少能源消耗的效用。

但經公平會調查以及依據經濟部能源局意見，該商品雖曾獲准登錄為第1級，但106年11月28日已變更為第4級，卻仍一直持續宣稱能源效率為第1級，已與事實不符。公平會在111年12月21日第1630次委員會議討論後，認定該廣告違法並決議去函警示栢尼公司刊登廣告應善盡廣告主真實表示義務與即時更正原則。

公平會再次叮嚀，能源效率等級依據耗能分為1-5 級，級數越小、耗能越少、越省電，但可能隨著分級基準改變而影響所屬等級，建議民眾購買家電商品前，可先至經濟部能源效率分級標示管理系統網站(https://ranking.energylabel.org.tw/)查證；相關業者登載廣告時，更應確保廣告內容的真實、正確及完整性，以免觸法。