糖尿病患注意5警訊！台灣首創糖腎共照盼照顧22.8萬人

台灣粗估已有250萬人罹患糖尿病，平均每3人就會有1人發生慢性腎臟病的問題，健保署今年3月1日起更開創世界之先，將兩個疾病的方案整合DKD(糖尿病及初期慢性腎病)照護整合方案，健保署預估，DKD方案可照顧22.8萬名同時罹患糖尿病和初期腎病的病人，截至今年9月已有5.8萬人加入。醫師提醒，糖尿病患應謹記「泡水高貧倦」5大早期腎病警訊、學習看懂健康存摺的檢驗結果，為自己的健康把關。

健保署醫務管理組組長黃兆杰表示，台灣有250萬人糖尿病，9.5萬人洗腎，還有許多糖尿病患是還沒有達到洗腎，但已罹患有初期腎病。糖尿病和腎病的共病比例高，過去病人糖尿病(DM)和初期腎病(CKD)兩套方案都要參加，早成不便，因此今年3月開始推出DKD照護整合方案，讓病人免於舟車勞頓，也鼓勵醫護人員額外付出的辛勞，今年就爭取到14億來給參加DM、CKD、DKD這三個方案的醫護人員。

糖尿病學會理事長黃建寧表示，健保署每10年就推出非常重要的計畫，有加入照護網的人，無論心血管疾病、中風、整體死亡率都有大幅改善。今年開始糖腎共照，是極具里程碑意義的重要方案，因為罹患糖尿病7到10年之後，大約有3分之1病人會發生慢性腎病變，共病盛行率正在逐年增加，同時罹患腎臟病和糖尿病的患者，住院風險增加14倍，因此台灣三個學會與國際接軌，共同倡議跨科別、跨職類的照護，希望攜手合作賦予患者自我照顧能力、給予個別化的衛教、喚起健康識能。

腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，這是全世界第一個糖腎共照的平台，全世界都認同要驅動完整的照護是必要的，很多國際研究顯示，如果有完善的照護計畫，可以降低61%腎功能惡化的機會，這是非常有意義的。過去台灣推動腎臟病整合照護，是全世界第一名，至今仍沒有幾個國家跟得上，而今年的重點就是要把糖尿病和初期腎臟病這兩塊照護拼圖連結起來，預計可降低40%腎功能惡化機率。

糖尿病衛教學會理事長王治元表示，前衛生署署長葉金川曾經說過，早在1982年當時就有遇見台灣早晚會成為糖尿病大國，這件事也在2000年後大幅實現了，而且面臨「壽命延長導致慢性病更多」、「病人年輕化」這兩大問題，這兩大問題帶來的共同挑戰都是中老年併發症接踵而來，需要及早預防，一大重點就是要讓病人有自我照顧的能力。

王治元指出，2018年國健署調查發現，有一半人不知道血壓控制不好會腎臟病、兩成不知道血糖控制不好會腎臟病。51.1%糖尿病人沒有認知到自己的腎病變風險。王治元提醒，「泡泡尿、水腫、高血壓、貧血、疲倦」是腎病變的早期症狀，可以用「泡水高貧倦」來記憶，健保快易通App的「健康存摺」功能也很重要，如果懂得看自己的報告，就能夠提前注意，例如「輕微蛋白尿」就是警訊，與腎功能衰退過程密切正相關。

糖尿病學會秘書長楊宜瑱表示，第二型糖尿病合併新腎病發症的盛行率逐年倍增，要落實篩檢監測、精準治療、照護優化三大重點。相較於原本的方案，加入DKD方案的病人可以獲得更整合的疾病風險評估、較高的檢測頻率，包括微量蛋白尿、肌酸酐值、腎絲球過濾率（eGFR）等數值，每年視情況測量一到四次。