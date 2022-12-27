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台鐵新秀姑巒溪橋、樂樂溪橋將補強 增耐震防洪功能

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

918地震後花東鐵路橋梁柱出現位移，是搶修工程最艱難之處，台鐵發現橋梁已不足以抵抗天災，規畫在2024年完成新秀姑巒溪橋、樂樂溪橋補強工程，增加橋梁耐震及防洪功能，確保列車行車安全。

交通部長王國材等人今天前往花蓮東里車站視察，王國材指出，花東鐵路裡面的橋梁，普遍用1999年橋梁耐震標準，以現在來看防災功能不足，應要用最新2021年的標準。在通車後，仍有中長期橋梁耐震補強計畫，其中新秀姑巒溪橋、樂樂溪橋預計在2024年8月，會用最新的鐵路橋梁規範補強。

王國材表示，其餘花東鐵路橋梁普遍耐震強度必須補強，責成台鐵提出專案計畫，可以一面行駛火車，一面做補強的工作，務必讓花東鐵路更安全。

台鐵表示，恢復花東全線營運後，仍監測橋梁結構與路線的安全與穩定，並對這次受損的新秀姑巒溪橋與樂樂溪橋辦理後續的評估與中長期補強作業。依2021年「鐵路橋梁耐震設計規範」，預計明年2月辦理鐵路橋梁耐震評估及補強設計，明年8月進行補強工程，預估2024年8月完成，提升橋梁耐震及防洪功能。

王國材說，台鐵基礎設施強化是最重要的工作，牽涉到安全，交通部會全力支持；總統與行政院長對於花東鐵路基礎設施也非常支持，包括現在做的雙軌化工程、橋梁耐震補強計畫等，提供花東安全回家或安全旅遊的鐵路。

台鐵新秀姑巒溪橋裝設鋼止震塊，增加防震功能。圖／台鐵提供
台鐵新秀姑巒溪橋裝設鋼止震塊，增加防震功能。圖／台鐵提供
台鐵新秀姑巒溪橋採用「頂升橫移」工程，讓搶修工期縮短。圖／台鐵提供
台鐵新秀姑巒溪橋採用「頂升橫移」工程，讓搶修工期縮短。圖／台鐵提供
台鐵樂樂溪橋墩柱鋼鈑包覆，補強穩定性。圖／台鐵提供
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交通部長王國材（中）表示，台鐵新秀姑巒溪橋與樂樂溪橋須有中長期補強作業，提升橋梁耐震及防洪功能。記者王思慧／攝影
交通部長王國材（中）表示，台鐵新秀姑巒溪橋與樂樂溪橋須有中長期補強作業，提升橋梁耐震及防洪功能。記者王思慧／攝影
台東強震造成花蓮東里車站鐵路橋梁梁柱出現位移，歷經100天終於搶修完成。圖／本報資料照片
台東強震造成花蓮東里車站鐵路橋梁梁柱出現位移，歷經100天終於搶修完成。圖／本報資料照片

王國材 台鐵 交通部長

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