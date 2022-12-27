婆婆祭祖叫娘家來準備…父心臟病發阻攔她探病 網轟：誇張到極點

台灣媳婦若嫁入傳統家庭，每逢年節，總要在廚房裡忙進忙出，準備敬天祭祖的拜拜。有一名媳婦上網發文抱怨，記得那年她挺著八個月身孕，婆婆竟對她說「明天要拜拜，你一個人怎麼煮得了，你得叫你媽來幫你煮」，引發網友抨擊「誇張到了極點」。

日前有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文抱怨婆家，她表示那年挺著八個月身孕，大家還住在一起，家務事實在無法面面俱到，婆婆對她說，「明天要祭祖拜拜，你得叫你媽來幫你煮，不然你現在一個人怎麼煮得了」，剛好接到媽媽來電，說爸爸心臟病發進了急診室，心跳只有30，她跟婆婆說媽媽來不了，想先去醫院看爸爸，卻遭到婆婆阻攔。

原PO委曲說道，記得當時婆婆竟然還說，那你先把菜洗了、東西燙一燙、水果、神桌什麼的擺一擺…，總之，她婆婆就是要她把祭拜祖先的東西都準備好，再去醫院看爸爸，還說「反正你現在去也無效啊！」原PO表示，幸好老公夠迅速，二話不說從外面回來接她去醫院，爸爸那次平安沒事，但是婆家祭祖的戲碼從未間斷。

文章曝光後，不少網友憤憤不平，為她抱屈表示，「天啊！這個真的看了會火大」、「看了真想罵三字經，這婆婆也真是夠了」、「傻眼、妳婆家祭祖關妳媽鳥事」、「婆婆是手腳不能動？真誇張捏，怎麼會要妳娘家媽媽幫忙煮」、「這種白目人，真的會想讓她提早變祖先」、「這有夠扯！婆婆叫親媽來煮，有夠誇張」、「婆家祭祖跟娘家媽媽什麼關係？」、「這婆婆太奇葩！叫媳婦的媽媽來幫她準備拜拜，真是開了眼界」。