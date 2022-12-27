918地震後100天搶修 台鐵花東線全線明天恢復通車

918規模6.8地震重創鐵路，台鐵玉里到富里路段中斷，經過100天的搶修，今天交通部長王國材、路政司長林福山與台鐵局長杜微等人，到東里車站視察，王國材宣布，明天台鐵玉里到富里恢復通車，感謝旅客的體諒。

地震造成台鐵花蓮至台東路段多處毀損中斷，自9月19日起，出動類火車接駁花蓮往返東里旅客，歷經第一階段搶修，花蓮往返鳳林及富里往返台東路段，於9月22日通車，鳳林往返玉里則於9月30日恢復行駛，接駁路線縮短為玉里至富里路段。

今天王國材、杜微等人前往東里車站了解通車前整備情形，由台鐵工務處長王兆賢報告，指出首次在國內軌道工程使用「頂升橫移」復位工法，縮短搶修時間。樂樂溪橋則採用補強併同鋼鈑整體包覆橋墩方式，一次性加固縮短工期，更完成東里車站月台提高20公分，減少日後臨軌施作。

王國材表示，9月18日台東地震，讓花東鐵路受到很大的衝擊，尤其是玉里到富里暫時不通，到現在剛好100天，經過台鐵團隊的努力，現在整修完畢，包括功能測試、聯合檢查也通過，明天玉里到富里可恢復通車。

王國材指出，這段時間最關鍵的工程，就是新秀姑巒溪橋有15根主梁錯位，當時預估整修時間約要6個月，後來找到「頂升橫移」的方式把主梁歸位，在上月19日15根主梁全數歸位，讓搶通時間可以提前。這段期間造成很多往返花東的民眾不便，謝謝所有旅客的體諒，也肯定台鐵所有參與搶修工作人員的辛勞。

台鐵表示，通車後在新秀姑巒溪橋初期以80公里運轉並持續監測，適時提速以恢復正常運轉，其餘路段正常運行。明天杜微將從台北搭402車次太魯閣號到台東，實際了解通車情況。

台鐵統計，9月19日至9月29日止，花蓮到台東搭接駁車人數約3萬593人，9月30日至12月27日止，玉里至富里搭接駁車人數約15萬6857人。