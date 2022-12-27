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陸違規食品增6項 3.5噸智利櫻桃又檢出禁用農藥

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
智利出口「OCHO FUEGOS SPA紅櫻桃(FRESH CHERRIES)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
智利出口「OCHO FUEGOS SPA紅櫻桃(FRESH CHERRIES)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今公布最新一周邊境食品不合格名單，中國大陸出口的產品中在16個品項中佔了6項，先前屢次違規的食器本周再度上榜。由智利出口的櫻桃也被檢出非准用農藥，共計3500公斤全數退運、銷毀。

自中國大陸進口的食器類本次被檢出3項違規。「炎大有限公司」進口的「塑膠杯(Plastic water bottle WHITE )」吸管嘴在4%醋酸(95℃，30分鐘)溶出試驗中蒸發殘渣值34 ppm，超出標準的30 ppm；「長明青實業有限公司」進口的「「馬卡龍分色調味盒(白)-紫(馬卡龍分色調味盒(白)-紫)」」湯匙在4%醋酸(60℃，30分鐘)溶出試驗中蒸發殘渣40 ppm，另一批同款食器，綠色的湯匙則蒸發殘渣42 ppm，皆超出標準的30 ppm，全數退運銷毀。

食品違規部分，中國大陸也被檢出3項違規。食藥署北區管理局科長陳慶裕表示，由「東侯實業股份有限公司」進口的「冷凍青蔥(FROZEN GREEN ONION (輸入供食品用途) (LDF22171))」共19,000公斤，檢出殘留農藥凡殺同0.02 ppm超標，不得檢出的農要氟派瑞則檢出0.01 ppm；由「崴達國際股份有限公司」進口的「沙棘果油(SEABERRYTM FRUIT OIL (SEA BUCKTHORN FRUIT OIL))」檢出苯(a)駢芘2.4 µg/kg超出標準；最後由「日日旺貿易有限公司」進口的「RIH RIH WANG 難吃的瓜子(焦糖味)(難吃的瓜子(焦糖味))」，則檢出甜味劑環己基(代)磺醯胺酸 2.11 g/kg、糖精0.47 g/kg，超出甜味劑總量不得大於1的標準，全數1000公斤皆退運銷毀。

另，由「聯馥食品股份有限公司」進口的義大利「LA TABLE DE ROLAND新鮮秋季松露(TUBER UNCINATUM CHATIN)」，檢出重金屬鎘11 mg/kg，超出標準的2 mg/kg達5倍以上。同時，「禾豐食品原料有限公司」也進口義大利「新鮮白松露(FRESH TRUFFLES-TARTUFO BIANCO)」同樣檢出重金屬鎘5mg/kg超出標準。

陳慶裕說明，聯馥食品股份有限公司上周已有一次違規，本周為第二次違規；禾豐食品原料有限公司則為初犯，但義大利出口的松露半年內已累計有5批違規，接下來將不分進口商，針對義大利松露整體調高至20%至50%的加強查驗。

目前仍在櫻桃的產季，智利櫻桃本次又一批檢出不合格，為「廣青有限公司」所進口，檢出殘留農藥賽安勃0.01 ppm，為不准用於櫻桃上農藥，因此全數3,500公斤推運銷毀。

陳慶裕表示，智利櫻桃目前累計半年內來到第3批，先前在2月智利櫻桃上一個產季時，食藥署就已進行加強抽批檢驗，但當時產季剛好結束，因此延續到下個產季，所以到明年2月28日為止，食藥署將針對智利櫻桃維持20%至50%的加強抽批檢驗措施。

中國大陸出口「RIH RIH WANG 難吃的瓜子(焦糖味)(難吃的瓜子(焦糖味))」檢出甜味劑含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「RIH RIH WANG 難吃的瓜子(焦糖味)(難吃的瓜子(焦糖味))」檢出甜味劑含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「馬卡龍分色調味盒(白)-紫(馬卡龍分色調味盒(白)-紫)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「馬卡龍分色調味盒(白)-紫(馬卡龍分色調味盒(白)-紫)」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「冷凍青蔥(FROZEN GREEN ONION (輸入供食品用途) (LDF22171))」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「冷凍青蔥(FROZEN GREEN ONION (輸入供食品用途) (LDF22171))」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「沙棘果油(SEABERRYTM FRUIT OIL (SEA BUCKTHORN FRUIT OIL))」檢出含污染物質及毒素不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「沙棘果油(SEABERRYTM FRUIT OIL (SEA BUCKTHORN FRUIT OIL))」檢出含污染物質及毒素不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「塑膠杯(Plastic water bottle WHITE )」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「塑膠杯(Plastic water bottle WHITE )」檢出容器具-溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
義大利出口「LA TABLE DE ROLAND新鮮秋季松露(TUBER UNCINATUM CHATIN)」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供
義大利出口「LA TABLE DE ROLAND新鮮秋季松露(TUBER UNCINATUM CHATIN)」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供

義大利 智利 食藥署

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