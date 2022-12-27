明年補班6天「不來扣特休」他怒飆髒話！ 網一面倒勸：這點很爽

2022年快結束了，很多人忙著耶誕節、跨年跑趴慶祝，期待2023的到來。在歡樂氣氛中，有位網友發現明年補班日多達6天，讓他忍不住怒飆髒話，「我的假就這樣沒了，有沒有明年補班6天的卦？是哪個XX搞的？」

原po在ptt發文，說公司發了新的行事曆，他驚見明年的1月7日、2月4日、2月18日、3月25日、6月17日及9月23日，這6個周六都要上班，公司還特別發出問卷調查，若不願意來就要扣特休假，讓他崩潰。

2023連假一覽表。圖擷自行政院人事行政總處

貼文一出，不少人怨聲載道，「週六補班真的垃圾政策」、「垃圾政策！想放連假自己去請啊，拖全部人下水扣假補班」、「我也不想連假，到處都人，還是週休二日快樂」、「的確是垃圾政策，但是政府好像沾沾自喜，覺得連假變多大家都很高興」、「特休假直接少六天，真的謝謝政府」、「為什麼要自動幫我連假？」。

也有人認為補班日很輕鬆，乾脆去上班，「反正補班有上跟沒上一樣 一堆公司沒人能聯絡」、「補班當然要去，通常那天很多人請假，甚至老闆自己都沒來，所以會輕鬆一點，把特休留給重要的日子」、「補假日去上班最爽，公司都沒人」、「補班超爽好不？吃個早餐喝個下午茶，錢就到手了」。

也有網友開酸，「你自己跟老闆說啊！自立自強很難嗎？」、「你拍桌了嗎」、「你直接辭職，就不用補了啊」、「那你自己開公司或離職啊」、「明天會有6次大塞車的意思」、「看行業性質啦，有些外商不用補就是爽，找工作眼睛睜大點」。