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遠通、遠創善用數位科技 明年展望提升聽損者交通安全

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
遠通電收響應政府推動路老師種子培訓，學員授證後與遠通夥伴合影留念。圖／遠通電收提供
遠通電收響應政府推動路老師種子培訓，學員授證後與遠通夥伴合影留念。圖／遠通電收提供

遠通電收與子公司遠創智慧長期響應政府推廣道安公益，今年除專注於國道收費與智慧停車等服務，也結合數位科技，與靖娟基金會、壯世代教科文協會等公益團體合作，關懷兒童、高齡者等交通弱勢族群，明年更規畫與聽損輔具業者及社福團體合作，共同提升聽力退化者交通安全，讓外界更加了解聽損者用路時的特殊需求。

遠通電收表示，大眾普遍了解失去視力會造成安全上的隱憂，卻往往忽略失去聽力也會造成安全盲點，當聽力損失達一定程度時，不僅無法察覺周遭車輛、行人的聲音，對警鈴、喇叭鳴聲等聲響也可能無法意識到，該公司規劃明年投入聽損者交通需求推廣，透過與各輔具業者、社福團體的合作，提升聽損者用路安全。

遠通電收指出，該公司連續4年與靖娟基金會製作「兒童道安數位輔助教材」影片，今年也針對中高年級認識視野死角設計「騎乘注意Go、安全一定夠」教材，上線首月已有537所學校下載使用；除了校園推廣，也邀請知名YouTuber吳鳳拍攝影片。

遠通電收也說，根據統計，今年1至6月全台交通事故死亡人數，65歲以上的長輩就佔3到4成，該公司與壯世代教科文協會合作，招募並培訓高齡路老師，促使長輩開始學習利用通訊軟體、社群媒體，向自己的親朋好友分享道安資訊，其中一位路老師方麗瓊更是以舉辦24場宣講獲頒 111年度路老師金質獎肯定。

遠通電收表示，該公司除了致力提供穩定的國道收費服務，更重視用路人的安全，任何一個交通事故都可能使一個家庭、團體一蹶不起，盼持續推廣國內不論高齡、弱勢、學生、兒童等交通安全議題，為社會、交通環境盡一份心力。

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