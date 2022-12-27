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中國沙棘果油檢出致癌物 48公斤遭邊境攔截

中央社／ 台北27日電

衛福部食藥署今天公布，1批來自中國大陸的沙棘果油被檢出致癌物「苯（a）駢芘」超標，共48公斤遭邊境攔截，全數依規定退運或銷毀，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有16項檢驗不合格產品，包括越南的椰子果凍水、義大利新鮮秋季松露、智利紅櫻桃、西班牙全素軟糖、法國松露芥末等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，1批從中國進口的「沙棘果油（SEABERRYTM FRUIT OIL（SEA BUCKTHORNFRUIT OIL））」，被檢出含污染物質及毒素不符規定，共48公斤全數退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕告訴中央社記者，苯（a）駢芘是屬於製造過程中產生的物質，依規定限量為每公斤2.0微克以下，但這批被檢出超標。

陳慶裕指出，這家廠商是第一次違規，跟沙棘果油同一貨品分類號列，在過去半年來已累計5批違規，且為不同廠商，因此自11月14日起，針對同一號列從中國進口產品，不分進口商，加強查驗至20%至50%。

除沙棘果油違規，還有多項進口自中國產品因溶出試驗、農藥殘留含量等不符規定，全數遭退運或銷毀。

中國大陸出口「沙棘果油」檢出含污染物質及毒素不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「沙棘果油」檢出含污染物質及毒素不符規定。圖／食藥署提供

超標 食藥署 義大利

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