陸邊境解封陸客何時來 觀光局長：配合陸委會政策準備

中國大陸國家衛生健康委員會昨天宣布，明年1月8日起取消入境人員全員核酸檢測和集中隔離措施。交通部觀光局長張錫聰今出席「台灣好行」頒獎記者會受訪被問到何時重新開放大陸旅行團來台或台灣旅行團赴中？他表示，會配合陸委會政策隨時做好準備，讓港澳市場自由行可以快速提升。

張錫聰表示，現在還不清楚中國解封狀況，以及民眾出境旅遊是否解除限制，後續觀光局會針對陸委會掌握的訊息，依照相關政策配合。至於港澳旅客現只能來台參加旅行團，何時開放自由行？他則說，陸委會正在研議中，若有開放跡象會隨時準備，準備讓港澳市場自由行可以快速提升。

大陸國家衛生健康委員會宣布，明年1月8日起新冠感染實施「乙類乙管」，將不再對新冠感染者進行隔離措施、不再判定密切接觸者、不再劃定高低風險區，另依《國境衛生檢疫法》，不再對入境人員和貨物採取檢疫傳染病管理措施。