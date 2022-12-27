迎接新北跨河煙火 淡水3處碼頭包遊輪、聽樂團、遛小孩

跨年將至，新北市文化局配合淡水跨河煙火秀，跨年當天以「喵的水陸空派對」主題在淡水河沿岸的淡水海關碼頭、淡水漁人碼頭及關渡棧橋碼頭三處舉行特色活動，包括獨立樂團演出、親子活動及煙火遊輪行程，歡迎民眾跨年夜來淡水包遊輪、聽樂團、賞煙花、遛小孩。

新北文化局說，淡水海關碼頭、淡水漁人碼頭及關渡棧橋碼頭三處碼頭，推出不同主題特色活動。海關碼頭邀請獨立樂團演老王樂隊、溫蒂漫步及好樂團，還有新北市傑出藝術團新象創作劇團與亦宛然掌中劇團等知名團體輪番演出。

漁人碼頭的滬水一方藝文空間3、5樓則是推出適合家長放鬆、孩子玩瘋的活動，包括折氣球、大型投球機、說故事時間、室內大型軟積木、DIY工作坊及新北市國際藝術村成果展；關渡碼頭啟航至海關碼頭的煙火遊輪Party，讓民眾在淡水河上欣賞煙火；另外，12月31日下午4點開始交通管制，建議民眾及早抵達煙火最佳觀賞點淡水海關碼頭。

新北文化局指出，年度品牌活動「光映淡水－喵的光波」搭配淡水五虎崗的地形特色，與虎年尾聲意象，把概念轉化為大家喜歡的貓咪，透過動物友善的角度切入，使得文化資產更容易親近。目前淡水海關碼頭有巨型貓咪裝置藝術、主題展覽及河岸光廊，兩周來參觀人次破7.5萬人。