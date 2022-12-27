元旦連假將至 林口區公所推薦相揪山海一日遊

元旦假期即將到來，林口區公所推薦，可到隱身於鄉間的林口太平濱海步道可眺望台灣海峽、求財靈驗的洪福宮、網美必拍的下福活動中心、海景第一排看落日夕陽餘暉的藍色公路海景咖啡廳及周邊的特色美食餐廳，不妨趁元旦連假安排山海一日遊。

太平濱海步道位於林口區太平里，是由「保甲路」改建，全長約2.53公里，步道鋪設石階，沿途保留原有植栽及自然生態，由觀海平台向下俯視，可將海山一線收至眼裡，若天氣晴朗時爬至太平嶺鞍部制高點時，就能眺望迷人的台灣海峽、台北港、八里市區、淡水河、山邊的觀音山的絕美景緻。

洪福宮位在下福里林口電廠旁，原稱「海尾土地公」，位在溪流出海口西岸海隅，相傳已有200多年歷史，早期當地居民務農或捕魚為生，在溪流出海口西岸海隅，供奉福德正像，後因林口火力發電廠興建，遷建於現址，並正式命名為洪福宮，據傳十分靈驗，也是北部知名財神廟之一。

一旁的下福里民活動中心，來自西班牙的建築師在建築設計理念上與洪福宮相互呼應，取其「屋脊剪黏」色彩元素，160支、52色繽紛高柱，是網美朝聖的景點。

位於林口西濱公路的藍色公路海景咖啡廳，是許多人來賞海景捕捉夕陽餘暉的秘境名單，室外海景第一排的座位不僅是觀賞海天一線的搖滾區，不時還可以看到天空中近在眼前航行的飛機，除了室內用餐區戶外也有搭棚的區域，不怕日曬雨淋，店裡有多樣餐飲選擇可點，也有小路直通海灘，是賞景下海的最佳去處。