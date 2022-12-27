不健康餘命少0.5年 長者量六力近五成1項以上功能異常

國健署推出「長者量六力」，已完成近20萬人65歲以上的長者自我評估，自評結果四成七的民眾有一項以上因老化的功能異常，最常見的功能異常則是以「行動」為主，其次為認知異常。台大醫院竹東分院院長詹鼎正表示，失能是可以預防的，台灣透過各類的防範工具，讓台灣的不健康餘命從8.5年，降至8年，持續提高長者對失能的意識，對症下藥，未來可以期待，不健康餘命能再縮短。

截至今年11月底為止，台灣的65歲以上人口，已占總人口的17.2％，換算人數約為400多萬人，據研究，高齡化社會中長者具衰弱風險比率約17.5％，人數約近70萬人、失能風險約12.7％，人數約近30萬人。

據國發會報告，台灣將於2025年進入超高齡社會，65歲以上人口占總人口的20％，2050年台灣老人人口將達到最高峰，約占總人口的36.6％。如果用研究推論的衰弱以及失能風險計算，未來人數將會愈來愈高。

國健署報告，台灣人的平均餘命，男性78歲、女性84歲，無論男女，平均不健康餘命的年數為8年，等於是人生會有8年需要他人照顧，避免失能與健康將是現在以及未來必須要積極推廣與防範的重點。

世界衛生組織（WHO）推廣要避免失能，就得維持功能，包含內在能力與環境。國健署於今年依照WHO建議，建置「長者量六力」的LINE官方帳號，由長者自主評估避免失能的六力，包含認知、營養、行動、視力、聽力、憂鬱。

目前已有近20萬人次完成自評，其中約9.4萬人次，占47％，自評有一項以上功能異常，評估結果以行動及認知異常較多，分別占27%及20%。醫療院所提供的專業功能評估服務，目前也服務約8萬人，其中1.3萬人，占16%，為至少一項功能異常者，評估結果以行動及認知異常較多，分別占總評估人數之8.9%及4.2%。

國健署署長吳昭軍表示，提高長者對於衰弱以及失能的認知，可以有效幫助他們對症下藥，提早發現並因應。因此，如果家中長輩有多重慢性疾病或高齡75歲以上，家屬可協助至專業功能評估單位，由醫事人員深入評估六大能力，並安排整合式的照護計畫。他也建議，最好每半年就重新評估一次。