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春節不罷工了！ 台鐵工會最快這周與王國材協商子法爭議

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵企業工會日前不滿公司化子法未達成共識就公告，揚言春節將罷工停駛。本報資料照
台鐵企業工會日前不滿公司化子法未達成共識就公告，揚言春節將罷工停駛。本報資料照

台鐵公司化爭議不休，台灣鐵路工會日前不滿公司化子法未達成共識就公告，揚言春節將罷工停駛。台灣鐵路工會秘書吳長智今表示，上周工會發出聲明後，交通部長王國材已允諾親自協商，日期預計訂在下周，但最快這周五就會於台鐵公司推動會報見面，有鑒於此，台鐵員工春節期間仍會配合運輸。

交通部日前公告「執行台灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」草案，台鐵企業工會質疑，草案涉及軌道路線維護及列車維修，和台鐵安全與永續經營關係密切，明明工會有提意見，交通部卻不採納強行公告，揚言春節期間罷工停駛。

吳長智表示，子法協商涉及台鐵後續永續經營，在車輛維修部分，工會先前表示，沒有錢根本無法維修，交通部長王國材也認為有道理，上周就表明要直接來跟工會協商，日期預計訂在下周，仍要等部長通知。

吳長智也說，今天召開擴大常務理事會議，會中認為子法協商進度不符合預期，會進一步討論，與部長坐下來溝通後續台鐵永續經營，未來每周2次的台鐵公司推動會報也都參加，最快這周五就會與王國材見面，先前揚言春節罷工也將暫緩。

台鐵工會表示，交通部表明台鐵子法協商為平行作業，現實是平行作業、平行時空，沒有交集，工會與台鐵局進行多次子法協商，即便有了共識，到了交通部推動會報僅淪為參考，當初承諾完全尊重工會意見，根本就是隨意打發。

台鐵工會指出，交通部對台鐵子法的推動會報充滿預設立場且極不友善，這對台鐵未來發展極不公平，最終台鐵公司化子法不僅無法讓台鐵重生，反而提高了台鐵事故風險，批評「交通部只著重台鐵土地利益，置全民鐵路安全於不顧。」

工會認為，既然交通部表明持續與台鐵局、工會進行子法研訂，要求接下來所有子法協商，全數於交通部的推動會報進行。

台鐵公司化 交通部長 春節

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