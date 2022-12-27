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退燒藥限購實名制一旦上路 李伯璋：3天內應可完成建置

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
李伯璋說，如果需要限購實名制買藥，健保署3天內可以完成系統建置。記者沈能元／攝影
李伯璋說，如果需要限購實名制買藥，健保署3天內可以完成系統建置。記者沈能元／攝影

中國大陸明年1月8日起，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離，但目前疫情仍然嚴峻，加上國內小三通復航在即，民眾多憂心引起退燒、感冒等藥品搶購潮。指揮中心指揮官王必勝日前表示，如果中國疫情更加惡化引爆搶藥潮，將考慮乙醯氨酚成分藥品「暫時實名制」購買，但昨又指出，希望不要走上實名制。食藥署昨與藥界開會討論決議，目前藥品庫存夠，「限購令」暫不實施。健保署長李伯璋說，如果往後需要實名制買藥，健保署3天內可以完成系統建置。

健保署今舉辦「健保快易通｜健康存摺SDK串聯健康新服務應用分享會」，邀集各界共同為台灣數位健康照護發展尋找新契機。李伯璋受訪表示，過去健康存摺規劃口罩、快篩試劑實名制購買，此方式比較公平，也不會造成民眾囤積，但目前退燒等藥品庫存量充足，因此暫不實施實名制，但往後如果有相關政策，健保署會進行配套措施，且有先前實名制經驗，「3天內應該可以完成」。

李伯璋舉例，民眾普拿疼一天用量為4顆，5天20顆，如果一家4口5天用量就是80顆，而民眾也可能會到家醫科、耳鼻喉科等不同科別領藥，目前都可以由雲端藥歷加以監控，避免重複開藥，也會留意藥品庫存的情形。

實名制 健保 庫存

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