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境外汙染減、降雨日數增 環署：今年空品改善歷年最佳

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環保署今公布今年空氣品質監測結果為歷年最佳。記者胡瑞玲／攝影
環保署今公布今年空氣品質監測結果為歷年最佳。記者胡瑞玲／攝影

環保署今天公布今年空氣品質監測結果，細懸浮微粒PM2.5濃度首次低於13微克，環保署表示，今年因境內空汙防制獲成效，加上境外汙染、氣象條件有利，讓PM2.5濃度下降、空氣品質改善情況為歷年最佳。

環保署環境監測及資訊處長謝炳輝說明今年空氣品質監測結果，各汙染物濃度近5年均呈現下降趨勢，空氣品質指數（AQI）良好等級與普通等級合計占比，今年達到93.9％，為歷史最佳。統計至12月15日，AQI大於100站日數持續減少，臭氧及細懸浮微粒（PM2.5）大幅減少。

謝炳輝指出，今年與去年相比，PM2.5達紅色警示站日數明顯降低，統計容易受到東北季風影響的1至3月，去年PM2.5達紅色警示站日數為170日，今年僅45日。

謝炳輝解釋，今年PM2.5紅色警示站日數下降，是因本地空氣汙染防制方案管制成效極佳，加上境外影響（如中國大陸經濟活動下降）減少，最北的富貴角背景站全年平均濃度下降，1至3月平均濃度更是從去年的18.1微克下降至12.3微克。

空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕補充，自2016年至今，空氣汙染物排放量約減少3成，其中國營事業如台電、中油、中鋼等空汙減量也達46％。今年空氣品質改善情況為歷年最佳，除本島積極推動空汙防治方案，今年降雨日數也比往年多，雨水去除汙染物效果佳。

氣象局預報中心課長陳維良表示，去年台灣發生百年大旱，降雨相對偏少，因此逆溫層下降，空汙情況如揚塵等較為嚴重，今年降雨日數增多，逆溫層上升，空汙擴散條件比去年好，因此空品改善情況佳。

陳維良補充，12月降雨日數不多，逆溫層將會下降，但因本島空汙防制管制成效佳，空汙排放量少，因此預估不會對空品改善造成太大影響。

PM2.5 空氣品質 環保署

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