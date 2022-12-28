黑橋牌熱銷款成長50%買氣夯 明星年貨陸續登場

黑橋牌全新推出品饌禮盒，多種商品可自由搭配，送禮最體面。 圖／黑橋牌 提供

年關將近，肉品專家黑橋牌在今年隆重推出，以明星商品肝臘腸為主的「品饌禮盒」，擁有濃厚年味的肝臘腸，與各式搶手年貨組合並配上大紅色喜氣外觀，送禮最體面。今年春節限時限量販售的「鹹香香腸」，精心調配出鹹香的好滋味，復刻以往吃過的鹹香美味香腸，帶您回到小時候親朋好友、左鄰右舍一起製作香腸的懷念時刻。

黑橋牌明星年貨「肝臘腸」閃耀登場

黑橋牌的肝臘腸，年銷售成長50%，乃為深受國民喜愛的明星年貨，肝腸以優質豬腿肉與本土生產鴨肝長時間醃漬；而臘腸則是豬腿肉以純58度高粱酒淹漬入味，經長時間低溫乾燥；製作費時，工序不馬虎。應消費者要求，自2022年12月30日起，也可在全聯連鎖通路購買。而黑橋牌的肝臘腸同為全新推出的「品饌禮盒」主角，取名為「品饌」，是因為搭配的皆是美味的年貨如 : 切片烏魚子、櫻花蝦干貝蘿蔔糕、有機鹽麴、琥珀干貝XO醬、梅子醬油露等，消費者無論送禮或自用，都能細細品嚐食物帶給節慶的美好，歡樂度過年節。黑橋牌精心以8種辛香料，加上獨特工序，復刻出鹹香香腸，嚐一口，難忘的懷念滋味立刻湧現，這樣的美味，只在黑橋牌門市及專櫃今年春節限時限量販售。

黑橋牌明星熱銷年貨廣式肝臘腸。 圖／黑橋牌 提供

以復刻懷念古早味為概念推出的鹹香香腸。 圖／黑橋牌 提供

團圓必備，國宴料理端上桌

擅長台菜的國宴料理主廚廖家政與黑橋牌攜手推出四道功夫年菜：蒲燒豬棒腿、御廚海鮮羹、醃篤鮮和黃金蟲草肉骨茶。蒲燒豬棒腿，以珍貴的豬後蹄膀一部分，稱「腱子骨」來料理，軟嫩帶有Q勁的口感，配上醬香十足的蒲燒醬，讓您齒頰留香。以文火費時燉煮，吃來鮮甜甘美的御廚海鮮羹，加有蝦仁、珠貝、蟹腿肉等珍貴海鮮，是餐桌少不了的好滋味！而醃篤鮮及黃金蟲草肉骨茶，都以不同的特色肉品搭配一時之選的食材烹調，做出別有風味的好味道。

黑橋牌與國宴主廚廖家政攜手推出四道功夫年菜。 圖／黑橋牌 提供

用好心腸一起做公益

積極投入公益的黑橋牌董事長陳春利，今年與喜憨兒聯名「福兔呈祥」春節禮盒，精選黑橋牌人氣招牌零嘴：厚燒原味、蒜香兩種口味的條子肉乾，作為禮盒內容物，再搭配喜憨兒與錦霞樓技術合作研製的烏金干貝XO醬；禮盒由喜憨兒庇護工場組裝出貨，與黑橋牌一起共同推廣；選在春節時期推出，希望藉由雙強聯手，共同推廣響應，將這份心意與幸福傳遞下去！

黑橋牌與喜憨兒聯名推出「福兔呈祥」春節禮盒。 圖／黑橋牌 提供

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