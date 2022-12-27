米其林一星手工台菜餐廳-山海樓 福兔迎春外帶年菜華麗上桌

山海樓-福兔喜迎春--外帶年菜合菜。 圖／山海樓 提供

澎湃除夕年菜 一次搞定 品味台菜頂級宴席手路菜之美

還剩不到一個月的時間，就將迎接癸卯兔年的到來，以精緻台式手路宴席菜聞名的米其林一星餐廳 - 山海樓，獻上賀年美食，為新的一年注入幸運和祝福。象徵圓滿、經典台式味道的星級圍爐饗宴仍是許多消費者年節家庭團聚的首選，春節期間許多人選擇到餐廳與大家一同感受熱鬧的年味，更有不少人選擇將星級美味，帶回家中愜意享受。

山海樓-「山海珍寶盒．祈福拜拜禮」。 圖／山海樓 提供

為了讓不想外出的客人在家也能品嚐由山海樓的賀歲暖心滋味，除夕推出當日手工現做、常溫現取的限量外帶年菜，往年熱銷的「福兔喜迎春‧外帶年菜合菜」NT$ 11,800、各式經典手路菜-「山海豪華拼盤」、「紅蟳極品海鮮米糕」、「麻油雞米糕」、「甘蔗燻雞」、「白斬雞」，及傳承蓬萊閣師傅黃德興傳授的20年代宴席菜 - 「一品寶鍋」、「肚包雞」、「清湯四寶」、「魷魚螺肉蒜」，還有喜慶必備的「佛跳牆」等暖心湯品，更不能錯過廣受大家喜愛的「山海珍寶盒」及為顧客省下年節祭拜張羅三牲的麻煩的「山海珍寶盒．祈福拜拜禮」，打開就能美味上桌，更能簡單料理成為除夕圍爐餐桌佳餚，輕鬆享受精緻細工的台式手路宴席，豐盛美味又十足體面。

山海樓-山海珍寶盒。 圖／山海樓 提供

除了由主廚蔡瑞郎精心安排的各式星級美味外，為了傳遞台灣美好的飲食文化，不斷在找尋各種屬於這塊土地味道的山海樓，在2022 年末與國際大賽常勝軍 「台風造酒」再次聯手，特別加入了帶領臺灣酒莊在國際間獲獎無數的高雄餐旅大學副教授陳千浩，三方攜手合作推出限量酒款「山神風 埔桃酒風味桶啤酒」，經由橡木桶沉靜淬煉帶來質樸的木質辛香調，同時蘊藏蜜餞、熱帶水果的氣息，除了啤酒的爽快外，更有著細緻優雅的白葡萄酒氣息。以精彩台灣料理搭配迷人的地酒所打造的美味盛宴，迎接新年的到來，帶來一年的好運連連，山海樓外帶年菜滿訂到數中，敬請把握最後時間。2023年1 月10 日前皆可接受預訂，山海樓服務專線(02)-23513345。

山海樓-山神風埔桃酒風味桶啤酒。 圖/ 山海樓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

#山海樓食材內容皆選用時令新鮮食材，若有調整依實際提供內容為主

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

山海樓-紅蟳極品海鮮米糕。 圖／山海樓 提供