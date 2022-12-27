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懶人包／宋逸民教會風波起源！小甜甜遭挖「私生活」被逐出

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image source:翻攝FB／小甜甜 張可昀

文／姜雅馨

藝人小甜甜（張可昀）上週遭週刊爆料，因宣傳新戲《幸福宅在一起》受訪時，報導焦點多聚焦在好友愷樂身上，導致報導失焦，被該劇製作人宋逸民數落後換角，後續卻爆出小甜甜也退出宋逸民所屬「藝起發光」教會，小甜甜夫婦更傳出為此事鬧分居，對此教會與小甜甜本人均做出回應。

「小甜甜」通告藝人網路口碑排行榜

▲小甜甜位居網路溫度計的通告藝人網路口碑排行榜第45名。

image source:《DailyView網路溫度計》通告藝人網路口碑排行（2022/09/27~2022/12/25）

媒體訪問未聚焦新戲慘遭換角？小甜甜證實已退出教會：理念不合就分開

《鏡週刊》報導，小甜甜因新戲《幸福宅在一起》接受採訪，沒想到後續報導多聚焦在好友愷樂身上，導致製作人宋逸民數落她一頓，最後將她換角，23日驚傳小甜甜宣布退出教會，經紀人對此也回應媒體，「感謝教會在她低潮無助時幫忙，基本上可能彼此的理念不合，就分開，感謝大家關心」，對於是否因提及愷樂遭換角，經紀人也婉轉表示無法干預換角決定，「有適合的角色甜甜也一定都會努力嘗試」。

未聚焦新戲慘遭換角？小甜甜證實已退出教會：理念不合就分開

image source:翻攝FB／小甜甜 張可昀

宋逸民教會發聲明反駁！斥小甜甜私生活有狀況：暫停所有服事

宋逸民所屬「藝起發光」教會則發出3點聲明反駁，指出「在基督徒服事的生命中，只有生命配不配得在祭壇服事，包含各教會生命見證及福音戲劇演出，並沒有所謂的換角」，由於《幸福宅在一起》是基督徒獻給神的重要戲劇，因此角色受邀者「若是正值糾紛與官司，或私生活有是非論斷，或無法配合這次劇組緊湊拍攝模式者，都將會針對角色做溝通調整」。

宋逸民教會發聲明反駁！斥小甜甜私生活不檢點：暫停所有服事

image source:翻攝FB／小甜甜 張可昀

宋逸民教會聲明中寫到，小甜甜私生活有狀況，牧師宋逸民、師母張維齡、小組長吳東諺、白家綺皆盡心盡力陪伴與禱告，否認有發生宋逸民辱罵小甜甜一事，但無奈小甜甜仍不聽勸戒，最後選擇忍痛暫停她在教會祭壇上的所有服事。

對此小甜甜經紀人也隨即表示新聞事件演變至今並非大家樂見，私領域其實就是小甜甜工作加上花時間陪伴小孩，強調小甜甜仍與教會教友保持聯繫。

丈夫驚爆未退出教會！遭傳分居小甜甜發聲：他自己有判斷能力

小甜甜與宋逸民事件爆發後，小甜甜丈夫仍留在原教會，據《三立新聞網》報導，他在個人IG寫下「關於今天我老婆甜甜的新聞，離開藝起發光教會及戲劇被製作人換角，新聞內容都不是實情，若今天製作人只是因甜甜在鏡前記者會訪問失焦而將她換角，身為老公的我一定一定為老婆打抱不平」，他強調教會中充滿演藝圈幕前幕後的人，之所以會挺自己這樣一個素人，「那我想大家是對事而不是對人吧」，事後他已將該則動態刪除。

丈夫驚爆未退出教會！遭爆分居小甜甜發聲：他自己有判斷能力

image source:翻攝FB／小甜甜 張可昀

小甜甜後續在IG限時動態引用《聖經》回覆，「其實原諒不是七次而是七十七次，所以我還有很多必要的寬恕，只要你說誠實話，用著善良的心，那你所看見的都是一閃一閃亮晶晶」，對於夫妻兩人爆出理念不合鬧分居，小甜甜也回應，「他愛神我支持，我有說任何服事都是為神不為人，他自己也有判斷能力啦」。

丈夫驚爆未退出教會！遭爆分居小甜甜發聲：他自己有判斷能力

image source:翻攝IG／riva0913

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